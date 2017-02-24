12:14, 24 Åžubat 2017 Cuma

4. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± MÃ¼nir ÃœstÃ¼n, 4. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n tamamlanmak Ã¼zere olduÄŸunu belirterek, "YarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n teÅŸrifleriyle fuarÄ±mÄ±zÄ±n kurdelesi kesilecek." dedi.

Pozitif FuarcÄ±lÄ±k ve BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸince bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA) global iletiÅŸim ortaÄŸÄ± olduÄŸu ve karikatÃ¼rist Hasan AycÄ±n'Ä±n onur konuÄŸu olduÄŸu fuar, 19 Ã¼lkeden 300 yayÄ±nevinin katÄ±lÄ±mÄ±yla CNR EXPO YeÅŸilkÃ¶y'de yapÄ±lacak.

BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± MÃ¼nir ÃœstÃ¼n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlendiÄŸi ilk 3 yÄ±lda CNR Kitap FuarÄ±'nÄ±n yerel bir fuar olduÄŸunu ve bu yÄ±l ise fuarÄ±n uluslararasÄ± bir boyut kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla bitmek Ã¼zere. YarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'nÄ±n teÅŸrifleriyle fuarÄ±mÄ±zÄ±n kurdelesi kesilecek." diye konuÅŸtu.

Bu yÄ±l fuarÄ±n temasÄ±nÄ± "15 Temmuz" olarak belirlediklerini kaydeden ÃœstÃ¼n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"15 Temmuz bizim iÃ§imizde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yara. FuarÄ±mÄ±zÄ± 246 ÅŸehidimize adadÄ±k. Onur konuÄŸumuz Ã¼nlÃ¼ Ã§izer Hasan AycÄ±n. TÃ¼rkiye BasÄ±m YayÄ±n Meslek BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Tayfur Esen'le yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ArapÃ§a bÃ¶lÃ¼mÃ¼mÃ¼zde Arap Ã¼lkelerinden gelen yayÄ±nevleri bulunuyor. Bu yÄ±l binden fazla kÃ¼ltÃ¼rel etkinliÄŸimiz olacak. BÃ¼tÃ¼n kitapseverleri fuarÄ±mÄ±za bekliyoruz."

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul ValiliÄŸi, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°stanbul Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, KOSGEB ve Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen fuarda, konferans, kitap tanÄ±tÄ±mÄ±, imza gÃ¼nleri, sÃ¶yleÅŸiler, Ã§ocuk etkinlikleri ve dinletilerle birlikte binin Ã¼zerinde kÃ¼ltÃ¼r etkinliÄŸi dÃ¼zenlenecek. FuarÄ±n bu yÄ±lki onur konuÄŸu karikatÃ¼rist Hasan AycÄ±n'Ä±n kitaplarÄ± ve Ã§izimleri de fuarda sergilenecek.

Toplam 25 bin metrekare alana kurulan ve yarÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak fuar, 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ sona erecek.