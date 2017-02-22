12:21, 24 Åžubat 2017 Cuma

ErdoÄŸan Rusya'ya gidecek





ErdoÄŸan, 9-10 Mart'ta Rusya'da temaslarda bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 9-10 Mart tarihinde Rusya'da temaslarda bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

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