12:27, 24 Åžubat 2017 Cuma

Darbeci 'suikast timinin' fotoÄŸraflarÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya 3. Ana Jet Ãœs ve Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±lan, aralarÄ±nda MAK (Muharebe Arama Kurtarma) Tim KomutanÄ± BaÅŸÃ§avuÅŸ YÄ±lmaz Bahar'Ä±n da olduÄŸu 3 tim ile 2 helikopterin Ã¼sten ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klarÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±ndan elde edilen fotoÄŸraflarÄ±, soruÅŸturma dosyasÄ±nda yer aldÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, 15 Temmuz Ã¶ncesi ve sonrasÄ±Â 3. Ana Jet Ãœs ve Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸananlar detaylÄ± ÅŸekilde incelendi.

Ãœsteki birÃ§ok askerin bilgi sahibi veya ÅŸÃ¼pheli olarak ifadesine baÅŸvuruldu. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, MAK timinde yer alan Ã§ok sayÄ±da asker darbe gecesi yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

Darbe giriÅŸimine katÄ±lanlarÄ±n 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Ã¼sten ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve yaptÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±klar gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±dÄ±. ÃœssÃ¼n gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden alÄ±nan fotoÄŸraflar "delil" olarak soruÅŸturma dosyasÄ±na girdi.

MAK Tim KomutanÄ± BaÅŸÃ§avuÅŸ YÄ±lmaz Bahar'Ä±n, 21 kiÅŸiden oluÅŸan 3 timle darbe giriÅŸiminin olduÄŸu cuma sabahÄ± tam teÃ§hizatla donatÄ±lan 6 resmi ve Ã¶zel araÃ§la, "Hava Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ± korumaya gidiyoruz" diyerek kentten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

FotoÄŸraflara, yakÄ±t ikmali yapÄ±lan Cougar tipi iki helikoptere mÃ¼himmatlarÄ±n yÃ¼klenmesi ve Ã¼stten ayrÄ±lmasÄ± yansÄ±dÄ±.

HELÄ°KOPTER Â VE ARAÃ‡LARLA ÃœSTEN AYRILAN ASKERLERÄ°N Ä°FADESÄ°

Darbe giriÅŸiminde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal ve beraberindeki komutanlarÄ± rehin alan askerlerden Konya 3. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Astsubay OÄŸuz Haksal, ifadesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti:

"Ä°stanbul'a gidip Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal ve beraberindeki komutanlarÄ± koruyacaÄŸÄ±mÄ±z sÃ¶ylendi. TelefonlarÄ± kapatÄ±p, SIM kartlarÄ± da Ã§Ä±karttÄ±k. Ä°ki helikoptere bindik. Helikopter Moda Deniz KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n otoparkÄ±na iniÅŸ yaptÄ±k. Ä°Ã§eride Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal, Muharip Kuvvet KomutanÄ± Korgeneral Mehmet Åžanver, Ã¼s komutanÄ± TÃ¼mgeneral Haluk Åžahar ve isimlerini bilmediÄŸim yaklaÅŸÄ±k 10-15 kiÅŸi vardÄ±. Orgeneral Ãœnal, ayaÄŸa kalkarak 'kelepÃ§e takmanÄ±za gerek yok' dedi ve odadan Ã§Ä±ktÄ±lar. Bana yukarÄ±da bekleyerek helikoptere bineceÄŸim sÃ¶ylendi. Bu arada iÃ§eride bulunan Ã¼niformalÄ± personel, masada oturanlara kelepÃ§e takmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KelepÃ§e takÄ±lan 7-8 komutan helikoptere bindirildi. Helikopterler silahlanmÄ±ÅŸ vaziyetteydi. Bu silahlar pencereye takÄ±lan silahlardÄ±. Helikoptere bindik. Nereye gideceÄŸimiz bize sÃ¶ylenmedi. KalkÄ±ÅŸ yaparak yarÄ±m saat civarÄ±nda Ä°stanbul semalarÄ±nda dolaÅŸtÄ±k. YeÅŸilkÃ¶y HavaalanÄ±'nÄ±n askeri bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne iniÅŸ yaptÄ±k. DiÄŸer helikopter de iniÅŸ yaptÄ±. Her ikisi de yakÄ±t aldÄ±. Yeniden havalandÄ±ktan sonra iki helikopter de Hava Harp Okuluna iniÅŸ yaptÄ±. BulunduÄŸumuz helikopterdeki kelepÃ§eli komutanlar Ã¶ÄŸrencilerin olduÄŸu binaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼."

"PAKETLEYÄ°P ANKARA'YA GÃ–TÃœRECEÄžÄ°MÄ°ZÄ° SÃ–YLEDÄ°"

3. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ± 135. Filo'da gÃ¶revli bir pilot o gÃ¼n 505 kuyruk numaralÄ± Caugar helikopterle herhangi bir uÃ§uÅŸ izin belgesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu bilgileri vermiÅŸti:

"Dikkatimi Ã§eken saÄŸ tarafta kapÄ± makinelisinin takÄ±lÄ± olmasÄ±ydÄ±. Daha sonra helikopterde fastdrop tabir edilen hÄ±zlÄ± indirme halatÄ±nÄ±n takÄ±lÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸ oldum. Gizli gÃ¶rev olduÄŸu iÃ§in helikopterdeki silahtan ÅŸÃ¼phelenmedim. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda 2. Caugar helikopterin de uÃ§uÅŸa hazÄ±r olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Yalova Hava MeydanÄ±na geldik. Buraya saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda iniÅŸ yaptÄ±k. Kurmay Yarbay Kenan Comart, bize gÃ¶rev brifingi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, helikopter pistine geÃ§memizi sÃ¶yledi. Piste niÃ§in geldiÄŸimizi soran Yalova Hava MeydanÄ± hat personeline Kenan Comart, 'kalp nakli' ÅŸeklinde cevap verdi. Comart, 'Bu gece Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±z' ÅŸeklinde sÃ¶yledi. DevamÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼ÄŸÃ¼n olduÄŸunu, kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n ve paÅŸalarÄ±n bu dÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸunu, kuvvet komutanlarÄ± olan paÅŸalarÄ± bu dÃ¼ÄŸÃ¼nden silah zoruyla alÄ±p, aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± bantlayÄ±p, paketleyip Ankara'ya gÃ¶tÃ¼receÄŸimizi sÃ¶yledi. GittiÄŸimiz yerde bize yardÄ±mcÄ± olacak ekibin olduÄŸunu, Ã§ok fazla zorluk Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ±, FenerbahÃ§e ve Maltepe Orduevine ineceÄŸimizi, takiben Ä°stanbul'daki Hava Harp Okulundan 'KarakuÅŸ' isimli komutanÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildirdi."

Tek MAK personeli olan Ã–mer Vurgun'a dÃ¼ÄŸÃ¼ndeki komutanlarÄ±n alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda direniÅŸ olursa silah kullanma yetkisinin bulunduÄŸunun sÃ¶ylendiÄŸini aktaran pilot, "Bu sÄ±rada Mehmet Fatih Ã–zkan'Ä±n elinde uÃ§uÅŸ koordinatlarÄ± ve gerÃ§ekleÅŸtirilecek operasyon planÄ± bulunuyordu. Elinden uÃ§an kaÄŸÄ±t kendisine getirilen Ã–zkan, 'Her ÅŸey bu kaÄŸÄ±tta yazÄ±lÄ±' diyerek gÃ¼ldÃ¼. Brifing sÄ±rasÄ±nda Kenan Comart, operasyonun gece sabaha doÄŸru 02.00-02.30 sÄ±ralarÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.