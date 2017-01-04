DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:59, 24 Åžubat 2017 Cuma
GÃ¼ncel
12:47, 24 Åžubat 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± Ã¼Ã§ ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸinde
AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± Ã¼Ã§ ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸinde

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, dÃ¼n baÅŸlayan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼rerek 1.255,86 dolar ile son 3 ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼n, hafta baÅŸÄ±ndan bu yana etkili olan yatay seyrini sonlandÄ±rarak yÃ¼kseliÅŸe geÃ§enÂ altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 0,83 artÄ±ÅŸla 1.248,7 dolardan tamamladÄ±.

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, yÃ¼kseliÅŸini bugÃ¼ne de taÅŸÄ±yarak saat 12.46 itibari ile 1.255,86 dolarla 11 KasÄ±m 2016'dan bu yana en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ±.

HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN



Ä°lgili Konular finans altÄ±n fiyatlarÄ± altÄ±n
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
TSK'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±
TSK'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±

TSK, 24 Åžubat 2017 itibarÄ±yla Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AFAD'dan sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na dev lojistik depo
AFAD'dan sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na dev lojistik depo

TÃ¼rkiye, Suriye'deki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ± daha koordineli ÅŸekilde hayata geÃ§irmek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor
Darbeci komutandan tankÃ§Ä± askere 'Ez geÃ§' talimatÄ±
Darbeci komutandan tankÃ§Ä± askere 'Ez geÃ§' talimatÄ±

Kars'ta FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± iddianamesinde, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Yarbay Polat'Ä±n tankÄ± kullanan askere "Ez geÃ§ ÅŸunlarÄ±, ez geÃ§" talimatÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±
Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri'nde ByLock Ã§Ä±ktÄ±
Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri'nde ByLock Ã§Ä±ktÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri ErgenoÄŸlu hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
Mesut Barzani yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geliyor
Mesut Barzani yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geliyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor
YSK'dan 'Ã§ipli kimlik kartÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
YSK'dan 'Ã§ipli kimlik kartÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã‡ipli kimlik kartÄ± olmayan seÃ§menlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± haberlerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DEAÅž tuzaÄŸÄ± iki askerimizi ÅŸehit etti
DEAÅž tuzaÄŸÄ± iki askerimizi ÅŸehit etti

Suriye'nin El Bab ÅŸehrinde mayÄ±n temizleme faaliyeti yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu, 3 asker yaralandÄ±..
AraÃ§lara kara kutu geliyor
AraÃ§lara kara kutu geliyor

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(AraÃ§lara) UÃ§aklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarÄ±n deÄŸil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracÄ±n bÃ¼tÃ¼n seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mÄ±, hÄ±z aÅŸÄ±mÄ±, trafik kuralÄ± ihlali var mÄ±? BunlarÄ± hep kaydediliyor. Ä°ÅŸin sonunda aÃ§Ä±yor, bakÄ±yor herkes kusuruna gÃ¶re oradaki hasarÄ±n bedeline ortak oluyor" dedi
Van Gogh'a ait olduÄŸu sanÄ±lan tablo sahte Ã§Ä±ktÄ±
Van Gogh'a ait olduÄŸu sanÄ±lan tablo sahte Ã§Ä±ktÄ±

Tokat'ta polis ekiplerince ele geÃ§irilen ve Ã¼nlÃ¼ ressam Van Gogh'un "Yetim Adamlar" serisine ait olduÄŸu tahmin edilen tablonun sahte olduÄŸu belirlendi
AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± Ã¼Ã§ ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸinde
AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± Ã¼Ã§ ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸinde

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, dÃ¼n baÅŸlayan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼rerek 1.255,86 dolar ile son 3 ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±
TÄ°KA'dan KaradaÄŸ'a 12 bin meyve fidanÄ±
TÄ°KA'dan KaradaÄŸ'a 12 bin meyve fidanÄ±

TÄ°KA, KaradaÄŸ'da 300 Ã§iftÃ§i aileye 12 bin meyve fidanÄ± daÄŸÄ±ttÄ±
Darbeci 'suikast timinin' fotoÄŸraflarÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±nda
Darbeci 'suikast timinin' fotoÄŸraflarÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±nda

Konya 3. Ana Jet Ãœs ve Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan darbe giriÅŸimine katÄ±lan, 3 tim ile 2 helikopterin Ã¼stten ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±, soruÅŸturma dosyasÄ±na girdi
ErdoÄŸan Rusya'ya gidecek
ErdoÄŸan Rusya'ya gidecek

ErdoÄŸan, 9-10 Mart'ta Rusya'da temaslarda bulunacak
4 UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r
4. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r

BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ÃœstÃ¼n, "UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla bitmek Ã¼zere. YarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n teÅŸrifleriyle fuarÄ±mÄ±zÄ±n kurdelesi kesilecek" dedi
Konut satÄ±ÅŸlarÄ± Ocak'ta arttÄ±
Konut satÄ±ÅŸlarÄ± Ocak'ta arttÄ±

TÃ¼rkiye genelinde satÄ±ÅŸ sonucu el deÄŸiÅŸtiren konut sayÄ±sÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 12,8 artarak 95 bin 389 oldu
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberindeki isimlerle birlikte Gaziantep ve Kilis'teki karargahta incelemeler yaptÄ±

Haberler

Dolar/TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor
Dolar TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Dolar/TL 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼
Dolar TL 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±nÄ±n gramÄ± 6 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼
AltÄ±nÄ±n gramÄ± 6 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼

Dolar 1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼
Dolar 1 5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼

Dolar/TL son bir ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼
Dolar TL son bir ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼

Dolar/TL MB BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla geriledi
Dolar TL MB BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla geriledi

Dolar/TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor
Dolar TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Dolar/TL FED'in kararÄ±yla sert dÃ¼ÅŸtÃ¼
Dolar TL FED'in kararÄ±yla sert dÃ¼ÅŸtÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 