TÄ°KA'dan KaradaÄŸ'a 12 bin meyve fidanÄ±

AraÃ§lara kara kutu geliyor

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(AraÃ§lara) UÃ§aklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarÄ±n deÄŸil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracÄ±n bÃ¼tÃ¼n seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mÄ±, hÄ±z aÅŸÄ±mÄ±, trafik kuralÄ± ihlali var mÄ±? BunlarÄ± hep kaydediliyor. Ä°ÅŸin sonunda aÃ§Ä±yor, bakÄ±yor herkes kusuruna gÃ¶re oradaki hasarÄ±n bedeline ortak oluyor" dedi