NorveÃ§'in hedefi tÃ¼m araÃ§larda elektrik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NorveÃ§, 2025'e gelindiÄŸinde Ã¼lkede satÄ±lan tÃ¼m otomobillerin yÃ¼zde 100 elektrikli olmasÄ±nÄ± hedefliyor.
Yenilenebilir enerjiye geÃ§iÅŸ konusunda Ã¶nemli adÄ±mlar atmaya devam eden NorveÃ§, 2025 yÄ±lÄ±na kadar Ã¼lkedeki tÃ¼m otomobillerin yÃ¼zde 100 elektrikli hale gelmesini hedefliyor.
2016 sonu itibari ile Ã¼lkede 100 binden fazla tamamen elektrikli otomobil bulunuyor. SÄ±fÄ±r emisyonlu taÅŸÄ±tlara 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlar yapan NorveÃ§'te, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde otomobil sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 37'sinin elektrikli otomobiller oluÅŸturuyor.
NorveÃ§ yÃ¶netimi vatandaÅŸlarÄ± elektrikli otomobillere yÃ¶nlendirmek iÃ§in yÄ±llardÄ±r Ã¶nemli teÅŸvikler sunuyor. Ãœlkede uygulanan vergi indirimi sayesinde yakÄ±tlÄ± taÅŸÄ±tlara gÃ¶re Ã§ok daha ucuz fiyatlara satÄ±n alÄ±nabilen elektrikli otomobiller, ayrÄ±ca ÅŸehir merkezlerinde Ã¼cretsiz park hizmetinden faydalanabiliyor ve paralÄ± yollarÄ± Ã¼cretsiz olarak kullanabiliyor.
Elektrikli otomobillere teÅŸviÄŸi daha da arttÄ±rmak isteyen NorveÃ§ Parlamentosu, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde elektrikli otomobil satÄ±n almayÄ± daha da cazip bir seÃ§enek haline getirmeyi hedefliyor. AyrÄ±ca yakÄ±tlÄ± taÅŸÄ±t kullananlarÄ±n ekstradan Ã¼cret Ã¶demesini gerektirecek yeni bir vergi dÃ¼zenlemesi de parlamentonun gÃ¼ndeminde.
NorveÃ§ tamamen elektrikli otomobillere geÃ§iÅŸ konusunda en Ã§ok yol kateden Ã¼lke olsa da kesinlikle tek baÅŸÄ±na deÄŸil. Hollanda, Almanya, BirleÅŸik KrallÄ±k ve bazÄ± Kuzey Amerika eyaletlerinde de bu yolda Ã¶nemli atÄ±lÄ±mlar yapÄ±lÄ±yor.
NorveÃ§, 2025'te Ã¼lkedeki tÃ¼m otomobillerin elektrikli olmasÄ±nÄ± hedefliyor
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