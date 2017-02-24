AraÃ§lara kara kutu geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, araÃ§lara uÃ§aklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Orta ve uzun vadede, hemen yarÄ±n deÄŸil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracÄ±n bÃ¼tÃ¼n seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mÄ±, hÄ±z aÅŸÄ±mÄ±, trafik kuralÄ± ihlali var mÄ±? BunlarÄ± hep kaydediliyor. Ä°ÅŸin sonunda aÃ§Ä±yor, bakÄ±yor herkes kusuruna gÃ¶re oradaki hasarÄ±n bedeline ortak oluyor." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nin ardÄ±ndan Etimesgut ilÃ§esindeki ÅžaÅŸmaz Oto Sanayi Sitesi'ne geÃ§ti.
Cuma namazÄ± Ã¶ncesi esnaf ziyaretinde bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ahi Evran Camisi Ã¶nÃ¼nde gazetecilerle sohbet etti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir gazetecinin, "GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅžaÅŸmaz esnafÄ± size neler sÃ¶ylÃ¼yor?" sorusu Ã¼zerine, "ÅžaÅŸmaz esnafÄ±, 'Bizde hiÃ§bir ÅŸey ÅžaÅŸmaz.' diyor. Ä°ÅŸ saÄŸlam. Tabii burasÄ± oto sanayi sitesi. AltyapÄ±yla ilgili talepleri var. Biz de gÃ¶rdÃ¼k. Gayret ediyorlar." ifadelerini kullandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Etimesgut Belediye BaÅŸkanÄ± Enver Demirel ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, esnafÄ±n taleplerinin gereÄŸini yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Oto sanayi esnafÄ±nÄ±n sigorta konusunda birtakÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸunu dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± ifade etti:
"Primlerin yÃ¼ksekliÄŸi, kaza yapan araÃ§lara belirli sÄ±nÄ±rlamalar getirilmesi. Bunlara bakacaÄŸÄ±z, gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Genel olarak zaten sigorta primleri Ã§ok daha yÃ¼ksekti. GeÃ§en yÄ±l dÃ¼zenleme yaptÄ±k, yÃ¼zde 25 geriledi ancak halen yÃ¼ksek geliyor. Bunun yolu sadece aracÄ± sigorta etmekle olmuyor.
UÃ§aklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarÄ±n deÄŸil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracÄ±n bÃ¼tÃ¼n seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mÄ±, hÄ±z aÅŸÄ±mÄ±, trafik kuralÄ± ihlali var mÄ±? BunlarÄ± hep kaydediliyor. Ä°ÅŸin sonunda aÃ§Ä±yor, bakÄ±yor herkes kusuruna gÃ¶re oradaki hasarÄ±n bedeline ortak oluyor. Ortak sorumluluk oluyor. Ã–yle olunca fiyatlar da tamamen dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oluyor."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bab'da TÃ¼rk askeri baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±. YPG'nin de MÃ¼nbiÃ§'te yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi geliyor. BÃ¶lgede son durum nedir?" sorusu Ã¼zerine, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TSK, 24 Åžubat 2017 itibarÄ±yla Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(AraÃ§lara) UÃ§aklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarÄ±n deÄŸil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracÄ±n bÃ¼tÃ¼n seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mÄ±, hÄ±z aÅŸÄ±mÄ±, trafik kuralÄ± ihlali var mÄ±? BunlarÄ± hep kaydediliyor. Ä°ÅŸin sonunda aÃ§Ä±yor, bakÄ±yor herkes kusuruna gÃ¶re oradaki hasarÄ±n bedeline ortak oluyor" dedi
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