14:19, 24 Åžubat 2017 Cuma

Ä°ngiltere'nin GÃ¼ney Sudan'a yardÄ±m paketi "yeni" deÄŸilmiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) 4 Ã¼lkenin kÄ±tlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'nin GÃ¼ney Sudan iÃ§in vereceÄŸi yardÄ±m paketinin "yeni" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine muhalefetten hÃ¼kÃ¼mete tepki geldi.

BM'nin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ± Ã¼zerine "insani krize hÄ±zlÄ±ca mÃ¼dahale ederek Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki drama kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" gÃ¶stermek istediÄŸini aÃ§Ä±klayan Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼metinin, Somali ve GÃ¼ney Sudan'a vadettiÄŸi 100'er milyon poundluk yardÄ±mÄ±n "yeni" olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ngiltere basÄ±nÄ±, bunun zaten daha Ã¶nce GÃ¼ney Sudan'a tahsis edilen yardÄ±m paketinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼metinin yardÄ±mÄ± "yeni" gibi gÃ¶stermesi muhalefetin tepkisini Ã§ekti. Muhalefet, hÃ¼kÃ¼meti yapÄ±lan yardÄ±mÄ± "farklÄ± gÃ¶stermeye" Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.

Muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi milletvekili Stephen Doughty, "Hayat ve Ã¶lÃ¼m konularÄ± hÃ¼kÃ¼metin fÄ±rÄ±ldaklÄ±k yapacaÄŸÄ± zamanlar deÄŸildir. Var olan bir yardÄ±mÄ± yeni gibi gÃ¶stermek durumu kÃ¼Ã§Ã¼msemek anlamÄ±na gelir." dedi.

Ä°NGÄ°LTERE " YENÄ° YARDIM PAKETÄ°" OLARAK GÃ–STERMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, GÃ¼ney Sudan'a yapÄ±lacak yardÄ±mÄ± "yeni insani yardÄ±m paketi" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ¼kÃ¼metin sunduÄŸu yardÄ±m paketinin Ã§atÄ±ÅŸma ve kuraklÄ±ktan en fazla etkilenen bÃ¶lgelere gÄ±da, iÃ§me suyu ve acil saÄŸlÄ±k yardÄ±mÄ± saÄŸlayarak, 1 milyondan fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kurtaracaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Priti Patel, "Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼metinin yardÄ±m konusundaki kararlÄ± tavrÄ±, insanlar felaket ve kuraklÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nda gereken teÃ§hizat ve deneyimle mÃ¼dahale ederek faciayÄ± Ã¶nleyebildiÄŸimizi gÃ¶stermektedir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Ä°ngiltere'nin BM Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ilk cevap veren Ã¼lke olduÄŸunu ifade eden UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, hÄ±zlÄ± davranmanÄ±n krizin etkilerini azaltmaya yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler 22 Åžubat'ta GÃ¼ney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla kiÅŸinin kÄ±tlÄ±k ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade ederek, 4,4 milyar dolar acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ã‡ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼kten sonra yardÄ±mlarÄ±n geldiÄŸini gÃ¶rmek istemiyorum. Felaketi Ã¶nlemek iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mek gerek." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.