GÃ¼ncelleme: 09:56, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani TÃ¼rkiye'ye geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â BaÅŸkanÄ± Mesut BarzaniÂ ile pazar gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki son geliÅŸmelerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

Barzani'nin bugÃ¼n baÅŸlayacak TÃ¼rkiye ziyaretini deÄŸerlendiren IKBY'deki uzmanlar, Ankara ile Erbil arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin boyutuna dikkati Ã§ekerek gÃ¼ndemin yoÄŸun olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HER Ä°KÄ° LÄ°DERÄ°N DE AJANDALARI KABARIK

Mesut Barzani'nin danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Kifah Mahmut, "Barzani-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde enerji anlaÅŸmalarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konuÅŸulacak ancak bÃ¶lgenin mevcut durumu dolayÄ±sÄ±yla Ã§ok fazla konu masada olacak. Bu anlamda her iki liderin de ajandalarÄ± kabarÄ±k olacak." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 8 Ocak'taki Erbil ziyaretinde sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸi "ortak ticari heyet" oluÅŸturulmasÄ± konusunu hatÄ±rlatan Mahmut, "YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Erbil ziyaretinin Ã§ok faydalÄ± sonuÃ§larÄ± oldu. SÃ¶z konusu heyet, ekonomik iliÅŸkilere ivme kazandÄ±rabilir." diye konuÅŸtu.

IKBY Parlamentosu DoÄŸal Kaynaklar ve Petrol Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± DilÅŸat Åžaban da Ankara ile Erbil arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã¶zellikle enerji boyutunda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir aÅŸamaya geldiÄŸini sÃ¶yledi. DilÅŸat, bu iyimser tablonun diÄŸer iÅŸbirliÄŸi alanlarÄ±na da olumlu yansÄ±malarÄ±nÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Irak ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ticaret hacminin yaklaÅŸÄ±k 11 milyar dolar olduÄŸunu hatÄ±rlatan Åžaban, bunun yÃ¼zde 85'inin IKBY ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â "IKBY'NÄ°N ZOR GÃœNLERDEKÄ° TEK DOSTU TÃœRKÄ°YE"

Irak TÃ¼rkmen KalkÄ±nma Partisi BaÅŸkanÄ± Muhammet Ä°lhanlÄ± ise Ankara-Erbil arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼, dengeli ve saÄŸlam iliÅŸkilere dikkati Ã§ekerek "IKBY'nin zor gÃ¼nlerdeki tek dostunun TÃ¼rkiye" olduÄŸunu vurguladÄ±.

BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gergin olduÄŸu dÃ¶nemde KÃ¼rt bÃ¶lgesine TÃ¼rkiye'nin yardÄ±m elini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°lhanlÄ± ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin iliÅŸkileri bÃ¼tÃ§e krizinden dolayÄ± kÃ¶tÃ¼ bir seviyeye geldiÄŸi zaman KÃ¼rtlere yardÄ±m eden tek Ã¼lke TÃ¼rkiye oldu. Bunun kÄ±smen atlatÄ±lmasÄ±ndan sonra ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesi, siyasi iliÅŸkilere de olumlu yansÄ±dÄ±. Ä°ki taraf arasÄ±nda Ã§ok uyumlu ve dengeli bir siyasi iliÅŸki bulunmaktadÄ±r."

TÃ¼rkiye'nin bazÄ± komÅŸu Ã¼lkelerin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine IKBY'nin iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmadan gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler kurduÄŸuna dikkati Ã§eken Ä°lhanlÄ±, "TÃ¼rkiye'nin gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu iyi niyetten dolayÄ± KÃ¼rtler, kendilerini TÃ¼rkiye'ye daha yakÄ±n hissediyor. Bu yÃ¼zden Barzani ve IKBY, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda durmayÄ± daha uygun gÃ¶rÃ¼yor." dedi.

Ã–NCELÄ°KLÄ° KONULAR TERÃ–RLE MÃœCADELE VE GÃœVENLÄ°K

Duhok Amerikan Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Dr. Beyar Doski ise ErdoÄŸan-Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¶ncelikle terÃ¶rle mÃ¼cadele ve gÃ¼venlik dosyalarÄ±nÄ±n masada olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Doski, "Barzani ve ErdoÄŸan, HaÅŸdi Åžabi'nin Musul vilayetindeki varlÄ±ÄŸÄ±, PKK'nÄ±n Irak'taki yayÄ±lmacÄ± politikasÄ± ve DEAÅž tehdidini de gÃ¶rÃ¼ÅŸecekler. TÃ¼rkiye iÃ§in KÃ¼rdistan bÃ¶lgesinin gÃ¼venliÄŸi Ã§ok Ã¶nemli. KÃ¼rtlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± istikrarlÄ± bir ÅŸekilde korumasÄ± Ankara iÃ§in hayati Ã¶nemde. Barzani bunun nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Ã¼zerindeki tehditlerin nasÄ±l bertaraf edileceÄŸini tartÄ±ÅŸabilir." â€¨diye konuÅŸtu.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede enerji ve ticaret anlaÅŸmalarÄ±ndan Ã§ok siyasi meselelerin ele alacaÄŸÄ± kanaatinde olduÄŸunu aktaran Doski, "KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna hazÄ±rlanÄ±yor ve gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Barzani, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinden destek istiyor. TÃ¼rkiye de Barzani'nin en iyi mÃ¼ttefikleri arasÄ±nda. Barzani'nin ErdoÄŸan ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± ihtimali yÃ¼ksek." ifadelerini kullandÄ±.

Erbil'de yayÄ±n yapan Khabat gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Selam Abdullah da enerji konularÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgedeki siyasi geliÅŸmelerin geniÅŸ ÅŸekilde Barzani ve ErdoÄŸan tarafÄ±ndan ele alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu.

"Ankara ve Erbil'in bÃ¶lgedeki Ã¶nemli siyasi geliÅŸmeleri birlikte ele almasÄ± gerektiÄŸi kanaatindeyim. TÃ¼kiye ile KÃ¼rdistan bÃ¶lgesinin Ã§ok eskiye dayanan gÃ¼Ã§lÃ¼ dostane iliÅŸkileri var. BilindiÄŸi Ã¼zere her iki taraf arasÄ±nda 50 yÄ±llÄ±k bir petrol anlaÅŸmasÄ± var. Bu konunun da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi gerekiyor." diyen Abdullah, Suriye'de "ortak hareket etme" konusunun da toplantÄ±da gÃ¼ndeme gelmesini beklediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

"ERBÄ°L YÃ–NETÄ°MÄ°, HEM DAEÅž'LA HEM DE PKK Ä°LE MÃœCADELE KONUSUNDA TÃœRKÄ°YE Ä°LE AYNI NOKTADA"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Mesut Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyaretine iliÅŸkin, "KonuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok konu var. Irak bizim iÃ§in her yÃ¶nden Ã¶nemli. Ekonomik aÃ§Ä±dan, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi noktasÄ±nda, insani aÃ§Ä±dan, kÃ¼ltÃ¼rel aÃ§Ä±dan. Bu trafiÄŸin devam ettirilmesi Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sayÄ±n Barzani'nin ÅŸahsÄ±nda Erbil yÃ¶netimi de hem DEAÅž'la hem de PKK ile mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye ile aynÄ± noktada durmaktadÄ±r. Bu konudaki iÅŸbirliÄŸimizi ne kadar gÃ¼Ã§lendirirsek, bu iki Ã¼lke iÃ§in de o kadar faydalÄ± olacaktÄ±r. EÅŸ zamanlÄ± olarak BaÄŸdat-Erbil gerginliklerini geÃ§miÅŸe doÄŸru dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman bu hassasiyeti biz her zaman dikkate alarak hareket ettik. Dengeleri, hassasiyetleri dikkate alarak, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye ziyaretine bugÃ¼n baÅŸlayacak olan IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'yi pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da kabul edecek.