GÃ¼ncelleme: 03:27, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

AÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketime tepki iÃ§in atÄ±klarÄ± sanata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde Ã¶ÄŸretmenlik yapanÂ Maksude GÃ¼ney, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, insanlarÄ±n tÃ¼ketim Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderme yaparak farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±ylaÂ atÄ±klardan eserler yapmaya karar verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu malzemelerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sanayi hurdalÄ±ÄŸÄ±ndan temin ettiÄŸini anlatan GÃ¼ney, kullanÄ±lmayan sÃ¼s eÅŸyalarÄ±, kaÄŸÄ±t, eski elektronik parÃ§alar baÅŸta olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ atÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini belirtti.

Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ±n daha Ã§ok tÃ¼ketim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n yoÄŸunlaÅŸmasÄ± ve insanlarÄ±n tÃ¼ketimden zevk alÄ±r hale gelmesi olduÄŸuna dikkati Ã§eken GÃ¼ney, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bilgisayar parÃ§alarÄ±ndan incik boncuÄŸa, yalÄ±tÄ±m malzemesinden aÃ§Ä±k bilgisayar parÃ§alarÄ±na kadar pek Ã§ok farklÄ± ÅŸeyi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mda kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. KullanÄ±lmaz dediÄŸimiz her tÃ¼rlÃ¼ objenin kendine yer edinebileceÄŸini, gÃ¶ze hoÅŸ gelebilecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini insanlara gÃ¶stermek istedim. Bunu yaparak da tÃ¼ketim toplumuna bir gÃ¶nderme yapmÄ±ÅŸ olduk. Ä°nsanlarÄ±n tÃ¼keterek mutlu olmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, asÄ±l mutluluÄŸun Ã¼reterek yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum."

GÃ¼ney, eserlerinde eskiye Ã¶zlemini de yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek "YaklaÅŸÄ±k 2 ayda 'Retro Sentez' adÄ±nÄ± verdiÄŸim sergiyi hazÄ±rladÄ±m. Sergide atÄ±klarÄ± kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ±m 18 tablo bulunuyor. AtÄ±klarÄ± tabloya yerleÅŸtirdikten sonra Ã¼zerlerini boyuyorum." dedi.

YaptÄ±ÄŸÄ± eserlerle geÃ§miÅŸe ait deÄŸerlere sahip Ã§Ä±kÄ±lmayÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± eleÅŸtirel bir yaklaÅŸÄ±m da ortaya koyduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¼ney, "Serginin oluÅŸmasÄ±nda ressam olan eÅŸim Engin GÃ¼ney'in de bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi oldu. Eserlere olan ilgiden Ã§ok mutlu oldum. Eserlerimi aslÄ±nda satmak iÃ§in yapmamÄ±ÅŸtÄ±m. Sadece tÃ¼ketim Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderme yapmak istemiÅŸtim ama almak isteyenler olunca satmaya karar verdim." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

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