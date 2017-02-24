AÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketime tepki iÃ§in atÄ±klarÄ± sanata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼

Åžadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde Ã¶ÄŸretmenlik yapanÂ Maksude GÃ¼ney, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, insanlarÄ±n tÃ¼ketim Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderme yaparak farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±ylaÂ atÄ±klardan eserler yapmaya karar verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu malzemelerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sanayi hurdalÄ±ÄŸÄ±ndan temin ettiÄŸini anlatan GÃ¼ney, kullanÄ±lmayan sÃ¼s eÅŸyalarÄ±, kaÄŸÄ±t, eski elektronik parÃ§alar baÅŸta olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ atÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini belirtti.
Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ±n daha Ã§ok tÃ¼ketim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n yoÄŸunlaÅŸmasÄ± ve insanlarÄ±n tÃ¼ketimden zevk alÄ±r hale gelmesi olduÄŸuna dikkati Ã§eken GÃ¼ney, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bilgisayar parÃ§alarÄ±ndan incik boncuÄŸa, yalÄ±tÄ±m malzemesinden aÃ§Ä±k bilgisayar parÃ§alarÄ±na kadar pek Ã§ok farklÄ± ÅŸeyi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mda kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. KullanÄ±lmaz dediÄŸimiz her tÃ¼rlÃ¼ objenin kendine yer edinebileceÄŸini, gÃ¶ze hoÅŸ gelebilecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini insanlara gÃ¶stermek istedim. Bunu yaparak da tÃ¼ketim toplumuna bir gÃ¶nderme yapmÄ±ÅŸ olduk. Ä°nsanlarÄ±n tÃ¼keterek mutlu olmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, asÄ±l mutluluÄŸun Ã¼reterek yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum."
GÃ¼ney, eserlerinde eskiye Ã¶zlemini de yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek "YaklaÅŸÄ±k 2 ayda 'Retro Sentez' adÄ±nÄ± verdiÄŸim sergiyi hazÄ±rladÄ±m. Sergide atÄ±klarÄ± kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ±m 18 tablo bulunuyor. AtÄ±klarÄ± tabloya yerleÅŸtirdikten sonra Ã¼zerlerini boyuyorum." dedi.
YaptÄ±ÄŸÄ± eserlerle geÃ§miÅŸe ait deÄŸerlere sahip Ã§Ä±kÄ±lmayÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± eleÅŸtirel bir yaklaÅŸÄ±m da ortaya koyduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¼ney, "Serginin oluÅŸmasÄ±nda ressam olan eÅŸim Engin GÃ¼ney'in de bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi oldu. Eserlere olan ilgiden Ã§ok mutlu oldum. Eserlerimi aslÄ±nda satmak iÃ§in yapmamÄ±ÅŸtÄ±m. Sadece tÃ¼ketim Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderme yapmak istemiÅŸtim ama almak isteyenler olunca satmaya karar verdim." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Â
Samsun'da bir lisede gÃ¶rsel sanatlar Ã¶ÄŸretmeni olarak gÃ¶rev yapan Maksude GÃ¼ney, aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketime tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla atÄ±k malzemeleri kullanarak Ã§eÅŸitli eserler yaptÄ±
Malatya'nÄ±n DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde iki kÄ±z kardeÅŸ, halk arasÄ±nda "kelebek hastalÄ±ÄŸÄ±" diye bilinen genetik cilt rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Epidermolysis Bullosa hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor
Kilis'te aralarÄ±nda Suriyelilerin de bulunduÄŸu bir grup kadÄ±n, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele eden askerlere manevi destek amacÄ±yla her hafta toplanarak, Fetih ve Yasin surelerini okuyup, dua ediyor
Taiz kentinde evine dÃ¼ÅŸen bomba yÃ¼zÃ¼nden kardeÅŸini kaybeden, kendisi ve annesi yaralanan 3 yaÅŸÄ±ndaki Jana Muhammed, Afyonkarahisar'da geÃ§irdiÄŸi ameliyat sonrasÄ± iyileÅŸti
Kocaeli'de "gÃ¶nÃ¼llÃ¼ itfaiyecilik" eÄŸitimine katÄ±lan vatandaÅŸlar, sorumluluk bÃ¶lgelerindeki yangÄ±n, sel ve trafik kazasÄ± gibi olaylarda belediye ekiplerine destek oluyor
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da yaÅŸayan 89 yaÅŸÄ±ndaki Sakovic, ilerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen daÄŸlara tÄ±rmanmaya devam ediyor
Bir zamanlar hemen herkesin cebinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kÃ¶stekli saatler, teknolojinin geliÅŸmesiyle unutulmaya yÃ¼z tuttu
Yetenekli Ã§ocuklara eÄŸitim verilen KÃ¼tahya Bilim ve Sanat Merkezi'nde Ã¶ÄŸrenciler doÄŸal yollarla peynir, turÅŸu ve sirke yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniyor
Yapay kalp ile yaÅŸayan ve organ nakli bekleyen 9,5 yaÅŸÄ±ndaki Berk YÄ±ldÄ±z ile karaciÄŸer baÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleyen 5 yaÅŸÄ±ndaki Rabia Nur AydÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gazetecilerle paylaÅŸtÄ±
Tanzanya'da bir ÅŸehir olan DarÃ¼sselam'Ä±n ismi, ArapÃ§a "BarÄ±ÅŸ Memleketi" mÃ¢nÃ¢sÄ±na gelmektedir. 2012 YÄ±lÄ±nda DÃ¼nya BÃ¼lteninde yayÄ±nlanan bu haberi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya'ya seyahati dolayÄ±sÄ±yla yeniden yayÄ±nlÄ±yoruz.
Bitlis'in GÃ¼roymak ilÃ§esinde kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n manda ve atlarÄ±nÄ± temizlediÄŸi kaplÄ±calar, fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oluyor
Ankara'da bir firmada 5 bin lira maaÅŸla finans mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, ÅŸehrin stresi ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden bÄ±kan Erhan SÃ¶ÄŸÃ¼t, iÅŸini bÄ±rakÄ±p kÃ¶y yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± seÃ§ti
Artvin'in BorÃ§ka ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼rcistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Camili HavzasÄ±'nda bulunan 165 yÄ±llÄ±k Ä°merit Camisi, kÃ¶y halkÄ±nca Ã¶zenle korunuyor
DiyarbakÄ±r'da ayakkabÄ± ustasÄ± 80 yaÅŸÄ±ndaki Uyuk ve Batman'da demir ustasÄ± 85 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡elika, mesleklerini hala ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi bÃ¼yÃ¼k aÅŸkla yapÄ±yor
Erzurumlu tekvando antrenÃ¶rÃ¼ YÄ±ldÄ±ran, Ã¶ÄŸrencilerinin ÅŸampiyonalardan istediÄŸi dereceyi alamamasÄ± Ã¼zerine Ã¶rnek olmak amacÄ±yla 50 yaÅŸÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 18. Balkan ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazandÄ±
Van'Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde arÄ±cÄ±lÄ±k yapan Abdulvahap Semo, Guinness rekorlarÄ±na girebilmek iÃ§in Ã¼zerinde binlerce arÄ± toplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Semo "Destek verildiÄŸi takdirde hedefim Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girerek Ã¼lkemizin adÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya duyurmak" dedi.