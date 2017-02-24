Kazakistan'da genÃ§lerin TÃ¼rkÃ§e merakÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'da Ã¶zellikle Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin TÃ¼rkÃ§eye ilgisi artÄ±yor.
Ãœlkede her yÄ±l yÃ¼zlerce Ã¶ÄŸrenci Yunus Emre Astana KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde ve Ã¼niversitelerde TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreniyor, talebin yÃ¼ksek olduÄŸu Avrasya Gumelev Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerine TÃ¼rkÃ§e kurslar veriliyor.
Yunus Emre Astana KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenlerin geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkÃ§e kursuna yaklaÅŸÄ±k 20 Ã¶ÄŸrenci katÄ±lÄ±yor.
Avrasya Gumelev Ãœniversitesi TÃ¼rkoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 3. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼lÃ¼m Ä°lyasova, hem Yunus Emre Astana KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde hem de Ã¼niversitede TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenimi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "TÃ¼rkiye'deki bir Ã¼niversiteye baÅŸvurmak, TÃ¼rkÃ§emi geliÅŸtirmek ve diÄŸer TÃ¼rk lehÃ§elerini Ã¶ÄŸrenmek istiyorum." dedi.
Bir diÄŸer Ã¶ÄŸrenci Eleonora RÄ±skul da lisedeyken AhÄ±ska TÃ¼rklerinden etkilenerek TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkÃ§eyi geliÅŸtirmek iÃ§in liseden sonra Avrasya Ãœniversitesi TÃ¼rkoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ne baÅŸvurdum. HiÃ§ piÅŸman deÄŸilim. TÃ¼rkÃ§eyi seviyorum." diye konuÅŸtu.
Bir yÄ±l Ã¶nce Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸim programÄ± Ã§erÃ§evesinde Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde bir sene eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden RÄ±skul, aynÄ± Ã¼niversiteye yÃ¼ksek lisans baÅŸvurusunda bulunmayÄ±, gelecekte Ã§evirmenlik yapmayÄ± arzu ettiÄŸini dile getirdi.
500 Ã–ÄžRENCÄ° SIRADA
Yunus Emre Astana TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde Ã¶ÄŸretmenlik yapan Ahmet Åžahin, merkez kurulduÄŸundan bu yana Astana'da 2 binden fazla Ã¶ÄŸrenciye TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrettiklerini ifade ederek, Ã¶ÄŸrencilere A1'den C1'e kadar farklÄ± dÃ¼zeylerde TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimi verildiÄŸini belirtti.
Åžahin, geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±ndan bu yana Avrasya Gumelev Ãœniversitesi'nde ortak protokol kapsamÄ±nda haftada bir kez konuÅŸma dersleri vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ortalama her derse 15-20 Ã¶ÄŸrenci geliyor. Dersin dÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸma pratiÄŸi kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§eÅŸitli konularda sÃ¶yleÅŸi yapÄ±yoruz." dedi.
Åžahin, Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezi olarak yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸrenciye TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrettiklerini, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye'de iÅŸ bulmak, eÄŸitim gÃ¶rmek veya evlenmek amacÄ±yla TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrendiklerini dile getirerek, Astana'da TÃ¼rkÃ§eye yoÄŸun ilgi gÃ¶sterildiÄŸini, ancak Ã¶ÄŸretmen eksikliÄŸi nedeniyle 500'den fazla Ã¶ÄŸrencinin sÄ±ra beklediÄŸini kaydetti.
Avrasya Gumelev Ãœniversitesi TÃ¼rkoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± ProfesÃ¶r Nurilya Åžaymerdenova da Ã¼niversitede TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) ve TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin desteÄŸiyle TÃ¼rk dili sÄ±nÄ±flarÄ±nÄ±n donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, derslerde TÃ¼rkÃ§enin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve edebiyatÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretildiÄŸini ifade etti.
Åžaymerdenova, Ã¶ÄŸrencilerin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin her yÄ±l TÃ¼rkiye'ye yaz okullarÄ±na gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
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