GÃ¼ncelleme: 00:20, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

MehmetÃ§ik'in 'Kaletepe' destanÄ± | FOTO





Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye hakim noktada bulunan 2100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye Ã§Ä±kan MehmetÃ§ik, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan,Â MehmetÃ§ik'in hava destekli operasyonla PKK Ã¼yelerindenÂ temizlediÄŸi 2 bin 100 rakÄ±mlÄ±Â Kaletepe'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼ iÃ§in Ã¼s kurdu. Irak'Ä±n kuzeyindeki terÃ¶r kamplarÄ±ndan Ã¼lkeye geÃ§iÅŸlerin engellenmesi amacÄ±yla geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda 3. Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sevk ve idaresinde, Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 1. Komando TugayÄ±, 2. Hudut TugayÄ±, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, kara, topÃ§u ve jandarma Ã¶zel harekat birliklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Åžehit SaÄŸlÄ±k ÃœstÃ§avuÅŸ Mekan Åžahin Operasyonu" yapÄ±ldÄ±. PKK'lÄ±lara bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±, Irak sÄ±nÄ±rÄ±na 6 kilometre mesafedeki bÃ¶lgede bulunan 2 bin 100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye PKK mensuplarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r silahlarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen halat ve kancalarla tÄ±rmanan MehmetÃ§ik, adeta kahramanlÄ±k destanÄ± yazdÄ±. PKK'lÄ±larÄ±nÂ aÄŸÄ±r silahlar yerleÅŸtirerek, tÃ¼neller kazÄ±p odalar oluÅŸturduÄŸu stratejik Ã¶neme sahip Kaletepe'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸerken, 200'Ã¼ aÅŸkÄ±n terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. YaklaÅŸan kÄ±ÅŸ mevsimi Ã¶ncesinde gÃ¼nler sÃ¼ren operasyonla bÃ¶lgeye hakim olan MehmetÃ§ik, PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan kullanÄ±lan PirinÃ§eken ve Uzundere gibi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ± da kontrol altÄ±na aldÄ±. Kaletepe'de kurulan Ã¼s bÃ¶lgesi ile kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± alanda gece gÃ¼ndÃ¼z nÃ¶bet tutan Fatihler Jandarma Ã–zel Harekat BirliÄŸi, PKK mensuplarÄ±nÄ±nÂ Ã¼lkeye geÃ§iÅŸini engelliyor. Ä°HTÄ°YAÃ‡LARI KARÅžILANIYOR Demirden yapÄ±lan ve etrafÄ± halatlarla Ã§evrili merdivenler kullanÄ±larak Ã§Ä±kÄ±lan Kaletepe'de vatan savunmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren MehmetÃ§ik'in bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanÄ±yor. Son teknolojik silahlarla donatÄ±lan Ã¼s bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri adeta kuÅŸ uÃ§urtmuyor.

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