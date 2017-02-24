MehmetÃ§ik'in 'Kaletepe' destanÄ± | FOTO

Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan,Â MehmetÃ§ik'in hava destekli operasyonla PKK Ã¼yelerindenÂ temizlediÄŸi 2 bin 100 rakÄ±mlÄ±Â Kaletepe'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼ iÃ§in Ã¼s kurdu.
Irak'Ä±n kuzeyindeki terÃ¶r kamplarÄ±ndan Ã¼lkeye geÃ§iÅŸlerin engellenmesi amacÄ±yla geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda 3. Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sevk ve idaresinde, Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 1. Komando TugayÄ±, 2. Hudut TugayÄ±, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, kara, topÃ§u ve jandarma Ã¶zel harekat birliklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Åžehit SaÄŸlÄ±k ÃœstÃ§avuÅŸ Mekan Åžahin Operasyonu" yapÄ±ldÄ±.
PKK'lÄ±lara bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±, Irak sÄ±nÄ±rÄ±na 6 kilometre mesafedeki bÃ¶lgede bulunan 2 bin 100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye PKK mensuplarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r silahlarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen halat ve kancalarla tÄ±rmanan MehmetÃ§ik, adeta kahramanlÄ±k destanÄ± yazdÄ±.
PKK'lÄ±larÄ±nÂ aÄŸÄ±r silahlar yerleÅŸtirerek, tÃ¼neller kazÄ±p odalar oluÅŸturduÄŸu stratejik Ã¶neme sahip Kaletepe'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸerken, 200'Ã¼ aÅŸkÄ±n terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
YaklaÅŸan kÄ±ÅŸ mevsimi Ã¶ncesinde gÃ¼nler sÃ¼ren operasyonla bÃ¶lgeye hakim olan MehmetÃ§ik, PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan kullanÄ±lan PirinÃ§eken ve Uzundere gibi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ± da kontrol altÄ±na aldÄ±.
Kaletepe'de kurulan Ã¼s bÃ¶lgesi ile kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± alanda gece gÃ¼ndÃ¼z nÃ¶bet tutan Fatihler Jandarma Ã–zel Harekat BirliÄŸi, PKK mensuplarÄ±nÄ±nÂ Ã¼lkeye geÃ§iÅŸini engelliyor.
Demirden yapÄ±lan ve etrafÄ± halatlarla Ã§evrili merdivenler kullanÄ±larak Ã§Ä±kÄ±lan Kaletepe'de vatan savunmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren MehmetÃ§ik'in bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanÄ±yor.
Son teknolojik silahlarla donatÄ±lan Ã¼s bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri adeta kuÅŸ uÃ§urtmuyor.
Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye hakim noktada bulunan 2100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye Ã§Ä±kan MehmetÃ§ik, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerden mezun olan yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkeleriyle TÃ¼rkiye arasÄ±nda elÃ§i olabilmek amacÄ±yla "TÃ¼rkiye UluslararasÄ± Mezunlar DerneÄŸi" Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya geldi. Ãœlkelerinde ve TÃ¼rkiye'de iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan mezunlar, 26 Åžubat'ta Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Dostlar SofrasÄ±" etkinliÄŸinde buluÅŸacak
Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve MHP'li Ã¼yelerce yayÄ±mlanmasÄ±na karar verilen HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz" dedi
SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, "Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n normalleÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam talebinin parlamentodan geÃ§mesi durumunda onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gerekirse bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz." dedi
Ã‡eÅŸitli askeri birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
2017 yÄ±lÄ± hac kuralarÄ± Ã§ekildi. Kura sonuÃ§larÄ± saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Almanya, FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™den 136 diplomatik pasaport sahibinin bu Ã¼lkeye iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°GDAÅž, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli lodos nedeniyle dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±
DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Lice, Silvan ve Kulp ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±ndaki 10 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Marmara Denizinde bugÃ¼n Ã§ok ÅŸiddetli bir ÅŸekilde etkili olan lodos deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi.