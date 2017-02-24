Harem sabunlarÄ± evleri sÃ¼slÃ¼yor

OsmanlÄ± DevletiÂ dÃ¶neminde haremde kullanÄ±lan, bugÃ¼n ise usta ellerce meyve ÅŸekli verilenÂ kokulu harem sabunlarÄ±Â kadÄ±nlar tarafÄ±ndanÂ ev dekorasyonunda tercih ediliyor.
Normal sabunun rendelenip meyve Ã§ekirdekleri ve meyve esanslarÄ±yla yoÄŸrulmasÄ±yla elde edilen harem sabunlarÄ± 15 gÃ¼nde hazÄ±rlanÄ±yor.Â
ÃœrettiÄŸi harem sabunlarÄ±nÄ± Konya'da bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde kurulan el sanatlarÄ± sergisinde mÃ¼ÅŸterilerin beÄŸenisine sunan GelengÃ¼l AkkuÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trakya Ãœniversitesi Geleneksel El SanatlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu olduÄŸunu ve 15 yÄ±ldÄ±r sabun yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
OsmanlÄ± dÃ¶neminde haremde gÃ¼zel koku vermesi ve temizlik iÃ§in kullanÄ±lan sabunlarÄ±n, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde dekoratif amaÃ§lÄ± olarak evleri sÃ¼slediÄŸini anlatan AkkuÅŸ, Ã¼rÃ¼nlerinin meyve ÅŸeklinde olmasÄ± ve hoÅŸ kokularÄ±ndan dolayÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Elma, ÅŸeftali, Ã§ilek, Ã¼zÃ¼m ve karpuz gibi birÃ§ok tÃ¼rde sabun yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren AkkuÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Harem sabunlarÄ± normal sabunun rendelenerek hamur gibi yoÄŸrulmasÄ±yla meyve ÅŸeklini alÄ±yor. SabunlarÄ±n yapÄ±mÄ±nda meyve Ã§ekirdekleri kullanÄ±yoruz. YazÄ±n meyvelerin Ã§ekirdeklerini topluyor, yapacaÄŸÄ±mÄ±z meyveye gÃ¶re esanslarÄ±nÄ± da katarak ÅŸekil veriyoruz, fakat bu iÅŸ oldukÃ§a zahmetli. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sabunu Ã¶nce sert bir zemine vurarak dÃ¶vmek gerekiyor. Ä°Ã§indeki havanÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in bu iÅŸlemi yapÄ±yoruz. Sonra meyve ÅŸeklini vererek kurumaya bÄ±rakÄ±yoruz. Kuruduktan sonra da boyayÄ±p cilasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. YaklaÅŸÄ±k 15 gÃ¼nlÃ¼k bir iÅŸlemden sonra satÄ±ÅŸa sunuyoruz."
AkkuÅŸ, meyve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki sabunlarÄ±nÄ±n insanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BazÄ±larÄ± Ã¶nce mum diyor. GerÃ§ek meyve sananlar da oluyor. Ã–zellikle Ã§ocuklar hemen Ä±sÄ±rÄ±yor. Biz de elimizden geldiÄŸince gerÃ§eÄŸine yakÄ±n bir ÅŸekil vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. SabunlarÄ±mÄ±za ilgi bÃ¼yÃ¼k. Eskiden sadece haremde kullanÄ±lan bu sabunlar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok evi sÃ¼slÃ¼yor." dedi.
OsmanlÄ± dÃ¶neminde haremde kullanÄ±lan, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde usta ellerce meyve ÅŸekli verilen kokulu harem sabunlarÄ±, ev dekorasyonunda tercih ediliyor
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