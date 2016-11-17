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16:00, 24 Åžubat 2017 Cuma
GÃ¼ncel
14:58, 24 Åžubat 2017 Cuma

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Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri'nde ByLock Ã§Ä±ktÄ±
Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri'nde ByLock Ã§Ä±ktÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri ErgenoÄŸlu hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Mehmet ErgenoÄŸlu hakkÄ±nda, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

17-25 AralÄ±k sÃ¼recinde Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten ErgenoÄŸlu hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianame, Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÃ–'nÃ¼n kuruluÅŸu, amacÄ±, yapÄ±lanmasÄ± gibi bilgilere yer verilen iddianamede ErgenoÄŸlu'nun, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 17 Temmuz'da kamu gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tutuklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°ddianamede, ErgenoÄŸlu'nun, FETÃ–/PDY'ye mÃ¼zahir kiÅŸilerin haberleÅŸmede kullandÄ±klarÄ± ByLock uygulamasÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

TÃ¼rk Ceza Kanunu ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§u iÃ§in 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

MÃ¼lkiye TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸine atanan ErgenoÄŸlu, 1988'de Kayseri ValiliÄŸinde kaymakam adayÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

AkÄ±ncÄ±lar, DargeÃ§it, Arguvan, Ä°psala, AlaplÄ± kaymakamlÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 2003'te mÃ¼lkiye mÃ¼fettiÅŸi olarak atanan ErgenoÄŸlu, 2007'de teftiÅŸle ilgili iÅŸ ve iÅŸlemlerden sorumlu MÃ¼lkiye TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu.



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