15:14, 24 Åžubat 2017 Cuma

Musul HavalimanÄ± DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±



Foto: ArÅŸiv

Irak'ta Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi IrakÂ Federal Polis TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Raid Cevdet, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±Â tamamen kurtarÄ±ldÄ±. GÃ¼Ã§lerimiz, Musul batÄ±sÄ±nÄ±n ilk semti olan Tayaran semtine doÄŸru ilerliyor." dedi.Â



Ã–te yandan Musul Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± SavaÅŸ Medya AÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da DEAÅž'Ä±n el geÃ§irdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k askeri Ã¼s El-Gizlani'nin de Ã¶rgÃ¼tten geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â



AÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nan askeri Ã¼sse Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â



Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸi sunduÄŸu Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonu geÃ§en hafta pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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