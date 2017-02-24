15:16, 24 Åžubat 2017 Cuma

Ä°ngiltere'de ara seÃ§imden iktidar partisi karlÄ± Ã§Ä±ktÄ±





Ä°ngiltere'de dÃ¼n yapÄ±lan ara seÃ§imde iktidar partisi, ana muhalefetin elindeki bir milletvekilliÄŸini aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ãœlkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Copeland ile batÄ±sÄ±ndaki Stoke-on-Trent kentlerinde istifalarla boÅŸalan milletvekillikleri iÃ§in dÃ¼n yapÄ±lan ara seÃ§imlerin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin geleneksel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu kentlerde yapÄ±lan seÃ§imlerden, Copeland'takini iktidardaki Muhafazakar Partinin adayÄ± kazanÄ±rken, Ä°ÅŸÃ§i Partisi Stoke-on-Trent'te koltuÄŸunu korudu. Copeland'daki seÃ§imle BaÅŸbakan Theresa May'in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti 1982'den bu yana ara seÃ§im kazanan ilk iktidar partisi oldu.Â AÅžIRI SAÄžCI LÄ°DER SEÃ‡Ä°LEMEDÄ° Copeland'da seÃ§imi kazanan Muhafazakar Partili kadÄ±n aday Trudy Harrison 13 bin 748 oy alÄ±rken, Stoke-on-Trent'te seÃ§imi kazanan Ä°ÅŸÃ§i Partili aday Gareth Snell 7 bin 853 oy aldÄ±. Stoke-on-Trent'te milletvekilli iÃ§in yarÄ±ÅŸan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall ise Snell'in ardÄ±ndan 5 bin 233 oyla ikinci sÄ±rada geldi.

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