15:10, 24 Åžubat 2017 Cuma

BAE'nin Letonya diplomatik misyonu olaylÄ± baÅŸladÄ±





BAE'nin Åžubat baÅŸÄ±nda Letonya'da aÃ§tÄ±ÄŸÄ± diplomatik misyonu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ havaalanÄ±nda zorla Ã§Ä±karÄ±lmak istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaltÄ±k Ã¼lkesi Letonya'da diplomatik misyon aÃ§an BirleÅŸik Arap EmirliÄŸi (BAE)'nin diplomatÄ± bayanÄ±n Riga havaalanÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmasÄ± istenince BAE'den Letonya'ya protesto notasÄ± verildi. 9 Åžubat tarihinde aÃ§Ä±lan diplomatik misyon baÅŸÃ¶rtÃ¼ skandalÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. BirleÅŸik Arap Emirlikleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Letonya'ya personeline diplomatik dokunulmazlÄ±k konusunda saygÄ±sÄ±zlÄ±k gÃ¶sterildiÄŸi iÃ§in protesto notasÄ± verdi. BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ayrÄ± bir odada ve sadece kadÄ±nlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nda buna hazÄ±r olduÄŸunu bildirmesine raÄŸmen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin buna izin vermeyip baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmak istemesi iki Ã¼lke arasÄ±nda kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan iliÅŸkilere kÃ¶tÃ¼ bir baÅŸlangÄ±Ã§ oldu. Â

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