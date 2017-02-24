15:29, 24 Åžubat 2017 Cuma

Darbeci komutandan tankÃ§Ä± askere 'Ez geÃ§' talimatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kars'ta FetullahÃ§Ä± FETÃ–/PDY'ye iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olan dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali AvcÄ±, aynÄ± komutanlÄ±ÄŸÄ±n Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat ve 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay Nihat UÃ§an'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 rÃ¼tbeli hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.

FETÃ–/PDY'nin darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, kentte darbe giriÅŸiminde bulunduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tle iliÅŸkili olduklarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olan dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral AvcÄ±, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde aynÄ± komutanlÄ±ÄŸÄ±n Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Polat ve 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay UÃ§an ile diÄŸer 14 rÃ¼tbeli subay hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma tamamlandÄ±.

HazÄ±rlanan 130 sayfalÄ±k iddianamenin Kars 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin kentteki ilk dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°ddianamede, FETÃ–/PDY'nin ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, devlet ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) yapÄ±lanmasÄ± ve darbe sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgiler aktarÄ±larak, bu yapÄ±lanmanÄ±n cebir, ÅŸiddet ve diÄŸer hukuk dÄ±ÅŸÄ± yÃ¶ntemleri kullanarak devlet otoritesini baskÄ± altÄ±na almayÄ±, zaafa uÄŸratmayÄ±, yÃ¶nlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya Ã§Ä±kmayÄ± ve devlet otoritesini ele geÃ§irmeyi hedefleyen silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n antidemokratik, hukuk ve ahlak dÄ±ÅŸÄ± birÃ§ok yÃ¶ntemi kullanarak tabanÄ±ndaki insanlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar edip devletin kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda yÄ±llarca kadrolaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n Ã¶zellikle Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), TSK ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (EGM) bÃ¼nyesinde Ã¶rgÃ¼tlenerek "gÃ¼venlik bÃ¼rokrasisi" ve "istihbarat" alanÄ±nda aÄŸ oluÅŸturduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, sÄ±kÄ±yÃ¶netim direktifinin, Genelkurmay Personel Planlama Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§ tarafÄ±ndan "Harekat YÄ±ldÄ±rÄ±m" adÄ± altÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi BaÅŸkanÄ±" imzasÄ±yla Kars'a gÃ¶nderildiÄŸi belirtilerek, buna gÃ¶re AvcÄ±'nÄ±n Kars'ta "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi kaydedildi.

AvcÄ±'nÄ±n darbe giriÅŸimi gecesi emniyette tedbirlerin alÄ±nmasÄ± iÃ§in tabur komutanlarÄ± ve kurmay baÅŸkanÄ±nÄ± tugaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, komutanlarla toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren AvcÄ± ve Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Polat'Ä±n daha sonra diÄŸer komutanlara gÃ¶revlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

KURMAY BAÅžKANINDAN "EZ GEÃ‡ TALÄ°MATI"

Ä°ddianamede, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Polat ile tanklarÄ±n ilerlememesi iÃ§in yolu kapatarak kendilerini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Ekipler Amiri Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Cahit Karakelle arasÄ±nda geÃ§en diyaloÄŸa da yer verildi.

Karakalle tarafÄ±ndan sakin olmalarÄ±, kÄ±ÅŸlalarÄ±na dÃ¶nmeleri yÃ¶nÃ¼nde ihtar edilen darbeci komutan Polat'Ä±n, "Bu iÅŸ bitti komiser, Ã§ekilin." dediÄŸi bildirilen iddianamede, Polat'Ä±n tankÄ± kullanan askere de "Ez geÃ§ ÅŸunlarÄ±, ez geÃ§" talimatÄ± verdiÄŸi belirtildi.

Ä°ddianamede, Karakelle'nin de Polat'a Ã§ekilmeyeceklerini ve tanklarÄ±n durmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸine iÅŸaret edilerek, bunun Ã¼zerine Polat'Ä±n beraberindeki askerlere de "AlÄ±n bunlarÄ±, sarÄ±n etraflarÄ±nÄ±. GÃ¶zaltÄ± yapÄ±n hepsine" dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

16 TANK VE ASKERÄ° ARAÃ‡LAR SOKAÄžA Ã‡IKTI

Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece komutanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± askeri birliklerden 16 tank, 11 geliÅŸtirilmiÅŸ zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± (GZPT), 11 askeri kamyon ve diÄŸer 25 zÄ±rhlÄ± araÃ§la 400'den fazla silahlÄ± ve mÃ¼himmatlÄ± asker ile ÅŸehir merkezindeki Ã¶nemli noktalarÄ±n kuÅŸatma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, TopÃ§u Taburu cephaneliÄŸinden 15 bin 700 G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 8 bin MG3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 4 bin uÃ§aksavar mermisi, Komuta Destek Taburu cephaneliÄŸinden 6 bin G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 700 uÃ§aksavar mermisi, bin MP5 mermisi, Tank Taburu cephaneliÄŸinden 19 bin 400 G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 2 bin 200 uÃ§aksavar mermisi ve 10 bin A4 kule makineli tÃ¼fek mermisinin askeri kiÅŸilere daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sÄ±m kÄ±sÄ±m daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ÃœÃ‡ER KEZ AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET Ä°STEMÄ°

Ä°ddianamede, dosya kapsamÄ±na gÃ¶re sanÄ±klarÄ±n isnat edilen suÃ§larÄ± iÅŸledikleri kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, tutuklu sanÄ±klar AvcÄ±, Polat ve UÃ§an'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 rÃ¼tbeli asker hakkÄ±nda "Anayasa'yÄ± ihlal, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan da 10 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca Polat ve UÃ§an hakkÄ±nda "kamu malÄ±na zarar verme" suÃ§undan da 4 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

SanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Kars 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak.