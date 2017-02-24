15:26, 24 Åžubat 2017 Cuma

Le Pen polise ifade vermeyi reddetti





Fransa'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± ile ilgili polisin ifade vermesi iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi daveti reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LiderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe partisinin Avrupa Parlamentosunda (AP) yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± kapsamÄ±ndaki soruÅŸturmada polisin ifade vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Marine Le Pen, daveti reddetti. FransÄ±z basÄ±nÄ±na konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Le Pen, nisan-mayÄ±s aylarÄ±nda iki turlu yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesinde soruÅŸturmayla ilgili olarak herhangi bir ifade vermeyeceÄŸini bildirdi. Le Pen, kampanya dÃ¶neminde adaletin tarafsÄ±z iÅŸlemesi iÃ§in uygun bir ortam olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Polisin Le Pen'i Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ifadeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda iki Ulusal Cephe Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â

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