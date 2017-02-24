AFAD'dan sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na dev lojistik depo

TÃ¼rkiye,Â Suriye'deki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ± daha koordineli ÅŸekilde hayata geÃ§irmek iÃ§inÂ sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor.
YaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±l Ã¶nce Suriye'de baÅŸlayan savaÅŸla insani yardÄ±mlar konusunda ÅŸefkat elini esirgemeyen TÃ¼rkiye, ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸmak iÃ§in yeni bir dÃ¶neme geÃ§iyor.
"AÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle din, dil ve Ä±rk ayÄ±rÄ±mÄ± yapmaksÄ±zÄ±n 2 milyondan fazla savaÅŸ maÄŸduru Suriyeliye kucak aÃ§an TÃ¼rkiye, kendi Ã¼lkesinde kalan Suriyelilere de yardÄ±mlarÄ±na devam ediyor.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgede yardÄ±mlarÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§en BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) koordinesinde sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki Ã‡obanbey ilÃ§esinde bÃ¼yÃ¼k bir lojistik depo merkezi inÅŸa ediliyor.
Temeli kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce atÄ±lan ve duvar Ã¶rme aÅŸamasÄ±na geÃ§ilen deponun, kÄ±sa zamanda bitirilmesi iÃ§in hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
Toplam 66 bin 266 metrekarelik alanda inÅŸa edilen merkezde, kuru gÄ±da ve soÄŸuk hava depolarÄ±, fÄ±rÄ±n, un depolarÄ± gibi bÃ¶lÃ¼mler olacak. Merkez sayesinde gÃ¶nderilen gÄ±dalarÄ±n bozulma tehlikesi ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yardÄ±mlarÄ±n daha koordineli ÅŸekilde ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak.
Depoda muhafaza edilen yardÄ±mlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 530 bin ihtiyaÃ§ sahibi Suriyeliye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
TÃ¼rkiye'de yetkililer tarafÄ±ndan 24 saat izlenecek merkezin etrafÄ±na ise iki metre yÃ¼ksekliÄŸinde gÃ¼venlik duvarÄ± inÅŸa ediliyor.
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TSK, 24 Åžubat 2017 itibarÄ±yla Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye, Suriye'deki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ± daha koordineli ÅŸekilde hayata geÃ§irmek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor
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