TSK'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 24 Åžubat 2017 itibarÄ±yla Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, halen kontrol altÄ±na alÄ±nan bÃ¶lgelerde bulunan engel, mayÄ±n ve EYP'lerin temizlenmesi faaliyetlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda toplam 230 meskun mahal ve bin 925 kilometrekare alanda kontrol saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
TSK, 24 Åžubat 2017 itibarÄ±yla Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye, Suriye'deki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ± daha koordineli ÅŸekilde hayata geÃ§irmek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor
Kars'ta FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± iddianamesinde, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Yarbay Polat'Ä±n tankÄ± kullanan askere "Ez geÃ§ ÅŸunlarÄ±, ez geÃ§" talimatÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri ErgenoÄŸlu hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor
Ã‡ipli kimlik kartÄ± olmayan seÃ§menlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± haberlerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suriye'nin El Bab ÅŸehrinde mayÄ±n temizleme faaliyeti yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 2 asker ÅŸehit oldu, 3 asker yaralandÄ±..
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(AraÃ§lara) UÃ§aklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarÄ±n deÄŸil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracÄ±n bÃ¼tÃ¼n seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mÄ±, hÄ±z aÅŸÄ±mÄ±, trafik kuralÄ± ihlali var mÄ±? BunlarÄ± hep kaydediliyor. Ä°ÅŸin sonunda aÃ§Ä±yor, bakÄ±yor herkes kusuruna gÃ¶re oradaki hasarÄ±n bedeline ortak oluyor" dedi
Tokat'ta polis ekiplerince ele geÃ§irilen ve Ã¼nlÃ¼ ressam Van Gogh'un "Yetim Adamlar" serisine ait olduÄŸu tahmin edilen tablonun sahte olduÄŸu belirlendi
AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, dÃ¼n baÅŸlayan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼rerek 1.255,86 dolar ile son 3 ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±
TÄ°KA, KaradaÄŸ'da 300 Ã§iftÃ§i aileye 12 bin meyve fidanÄ± daÄŸÄ±ttÄ±
Konya 3. Ana Jet Ãœs ve Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan darbe giriÅŸimine katÄ±lan, 3 tim ile 2 helikopterin Ã¼stten ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±, soruÅŸturma dosyasÄ±na girdi
BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ÃœstÃ¼n, "UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla bitmek Ã¼zere. YarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n teÅŸrifleriyle fuarÄ±mÄ±zÄ±n kurdelesi kesilecek" dedi
TÃ¼rkiye genelinde satÄ±ÅŸ sonucu el deÄŸiÅŸtiren konut sayÄ±sÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 12,8 artarak 95 bin 389 oldu
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberindeki isimlerle birlikte Gaziantep ve Kilis'teki karargahta incelemeler yaptÄ±