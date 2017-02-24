15:59, 24 Åžubat 2017 Cuma

Hurda lastiklerle ekonomiye katkÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–mrÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ lastiklerin toplanarak Ã§ocuk parklarÄ± ve halÄ± sahalarda zemin malzemesi, Ã§imento fabrikalarÄ±nda yakÄ±t olarak kullanÄ±lmasÄ±yla 10 yÄ±lda ekonomiye 312 milyon liralÄ±k katkÄ± saÄŸlandÄ±.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2006'da yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Ã–mrÃ¼nÃ¼ TamamlamÄ±ÅŸ Lastiklerin KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi kapsamÄ±nda Ã¼retici veya ithalatÃ§Ä±lara getirilen sattÄ±klarÄ± lastiklerin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i kadarÄ±nÄ± toplayarak geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me kazandÄ±rma zorunluluÄŸu Ã¶nemli bir ekonomi yarattÄ±.

Son 10 yÄ±lda toplanan Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ lastiklerden ekonomiye 312 milyon liralÄ±k katkÄ± saÄŸlandÄ±.

Firmalar adÄ±na lastik geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne yetkili kÄ±lÄ±nan Lastik Sanayicileri DerneÄŸi'nin (LASDER) Genel Sekreteri Korhan Ul, AA muhabirine, son 10 yÄ±lda piyasadan 720 bin ton Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ lastik topladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Lastiklerin 480 bin tonunun parÃ§alanarak granÃ¼l haline getirildiÄŸini, suni Ã§im futbol sahalarÄ±nda ya da Ã§ocuk parklarÄ±nda gÃ¼venli zemin malzemesi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ul, 240 bin ton lastiÄŸin ise Ã§imento sanayisine yakÄ±t olarak verildiÄŸini sÃ¶yledi.

DoÄŸada bÄ±rakÄ±lmasÄ± halinde binlerce yÄ±lda parÃ§alanabilecek lastiklerin hem Ã§evreye hem Ã¼lke ekonomisine Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ul, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Lastiklerin granÃ¼l olarak deÄŸerlendirilmesiyle yaklaÅŸÄ±k 130 milyon liralÄ±k katma deÄŸer ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 720 bin ton lastiÄŸin toplanabilmesi iÃ§in yÃ¼klenicilere de yaklaÅŸÄ±k 130 milyon lira Ã¶deme yapÄ±ldÄ±. Bu sayede her yÄ±l direkt ve dolaylÄ± olarak 2 bin kiÅŸinin Ã¼zerinde istihdam saÄŸlandÄ±. Ã‡imento fabrikalarÄ±nÄ±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼n yerine ek yakÄ±t olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± lastikler de yaklaÅŸÄ±k 52 milyon liralÄ±k tasarruf getirdi. AyrÄ±ca kÃ¶mÃ¼r yerine lastiklerin yakÄ±t olarak kullanÄ±lmasÄ±yla doÄŸaya 96 bin birim daha az karbondioksit salÄ±narak hava kalitesine de katkÄ±da bulunuldu."

TEÅžVÄ°ÄžÄ°N ARTIRILMASI OLUMLU YANSIDI

Ul, bu yÄ±l 160 bin ton Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ lastik toplamayÄ± hedeflediklerini bildirdi.

Son yÄ±llarda atÄ±k lastikler kullanÄ±larak bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan barÄ±naklarÄ±nda hayvan yataÄŸÄ±, asfalt katkÄ±sÄ± ve bina yalÄ±tÄ±m malzemesi de Ã¼retildiÄŸine iÅŸaret eden Ul, "Ancak en Ã¶nemli geliÅŸme haziran ayÄ±nda yayÄ±nlanan Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bu lastiklerden elde edilen Ã¼rÃ¼nlerle elektrik elde edilmesinde devletin Ã¶dediÄŸi teÅŸviÄŸin 2 katÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± oldu. DiÄŸer bir deyiÅŸle Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ lastiklerin biyokÃ¼tle sayÄ±lmasÄ± bu konuda Ã¶nemli bir cazibe oluÅŸturdu." diye konuÅŸtu.

Ä°zmir'de faaliyet gÃ¶steren bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ÅŸirketinin Ã¼retim ve pazarlama sorumlusu Can KÃ¶rÃ¼koÄŸlu da lastiklerden elde edilen kauÃ§uÄŸun Ã§ok kullanÄ±ÅŸlÄ± bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu anlattÄ±.

KÃ¶rÃ¼koÄŸlu, "Elde ettiÄŸimiz kauÃ§uklarÄ± darbe emici Ã¶zelliÄŸinden dolayÄ± Ã§ocuk oyun parklarÄ±nda kullanÄ±yoruz. Bu sayede Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Lastiklerin yÃ¼zde 35'i ise hurda Ã§elik teldir. Bu da demir Ã§elik sektÃ¶rÃ¼nde kullanÄ±lÄ±r. Lastiklerin yÃ¼zde 1'i de tekstil malzemesidir. BunlarÄ± da lisanslÄ± diÄŸer geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m firmalarÄ±na gÃ¶ndererek tam bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m saÄŸlÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.