16:05, 24 Åžubat 2017 Cuma

Hakkari'nin 3 ilÃ§esi 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin son zamanlardaki terÃ¶r ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin, ilin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini olumsuz etkilediÄŸi bildirildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n ekonomik, sosyal faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"GÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±r. Valilik makamÄ±mÄ±z, Ã¶ncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ± maksadÄ±yla bÃ¶lgesinde emniyet ve asayiÅŸi temin etmek iÃ§in ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri almaktadÄ±r."

Bu tedbirler kapsamÄ±nda 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunuâ€™nun 32/A maddesi gereÄŸince Hakkari merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§eleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 24 bÃ¶lgenin 27 Åžubat 00.00'dan 13 Mart 23.59'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n belirtilen bÃ¶lgelere izinsiz girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

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