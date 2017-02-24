BM'den Ä°srail yargÄ±sÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), BatÄ± Åžeria'nÄ±n El-Halil kentinde geÃ§en yÄ±l yaralÄ± ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askeri Elor Azaria'ya sadece 18 ay hapis cezasÄ± verilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyulduÄŸunu bildirdi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2015 EylÃ¼l ayÄ±ndan bu yana Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin 200'den fazla Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Azaria'nÄ±n bu Ã§erÃ§evede yargÄ±lanan tek Ä°srail askeri olduÄŸuna vurgu yapan Shamdasani, "Ä°srailli yetkililerle bu konu hakkÄ±nda defalarca iletiÅŸime geÃ§tik. Burada sadece bireysel bir konu hakkÄ±nda konuÅŸmuyoruz, 'kronik dokunulmazlÄ±k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼'nden bahsediyoruz. BÃ¶ylesine bir insan hakkÄ± ihlali iÃ§in verilen 18 ay hapis cezasÄ± kabul edilemez." ifadelerini kullandÄ±.
Tel Aviv'deki Askeri Mahkemenin hafta baÅŸÄ±nda verdiÄŸi "hafif" hapis cezasÄ±ndan derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Shamdasani, sÃ¶z konusu davanÄ±n Ä°srail'deki adalet sisteminin zayÄ±flamasÄ±na ve dokunulmazlÄ±k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lenmesine neden olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Tel Aviv'deki Askeri Mahkeme, El-Halil kentinde geÃ§en yÄ±l yaralÄ± ve hareketsiz halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eÅŸ-Åžerif'i "baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan ve "kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rmekten" suÃ§lu bulunan Ä°srail askeri Elor Azaria'nÄ±n 18 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.
Ä°srail Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Aryeh Deri, EÄŸitim BakanÄ± Naftali Bennett ve TarÄ±m BakanÄ± Uri Ariel, karar sonrasÄ±nda Azaria'nÄ±n affedilmesini istemiÅŸti.
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BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askeri Azaria'ya sadece 18 ay hapis cezasÄ± verilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
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