16:14, 24 Åžubat 2017 Cuma

YÃ¼ksekova'da topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ mÃ¼himmat ele geÃ§irildi





YÃ¼ksekova'da Cumhuriyet Mahallesi'nde belediyeye ait iÅŸ makineleriyle kazÄ± yapan ekipler topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi. Bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ile KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, PKK'ya yÃ¶nelik bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda E.Åž (19), R.Ä° (27) ve M.T. (22) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ifadeleri doÄŸrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde belediyeye ait iÅŸ makineleriyle kazÄ± yapan ekipler, 7 kalaÅŸnikof, biksiye ait uzun namlu, 5 bin 891 mermi, 37 ÅŸarjÃ¶r, el bombasÄ±, 20 uÃ§aksavar mermisi, 2 bombaatar mÃ¼himmatÄ±, 12 roketatar sevk fiÅŸeÄŸi, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi kurulan Ã§aydanlÄ±k, 9 telsiz, 4 hÃ¼cum yeleÄŸi, 4 gaz maskesi ile Ã¶rgÃ¼tsel dÃ¶kÃ¼manlar ele geÃ§irildi. ZanlÄ±lar, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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