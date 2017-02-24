16:23, 24 Åžubat 2017 Cuma

Edirne'de 82 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±





YenikadÄ±n kÃ¶yÃ¼ ile Ä°psala ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan kontrollerde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye hazÄ±rlanan 82 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'nin Ä°psala ilÃ§esinde bir kamyonette yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen 82 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, jandarma ekipleri merkeze baÄŸlÄ± YenikadÄ±n kÃ¶yÃ¼ ile Ä°psala ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yaptÄ±klarÄ± kontrollerde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye hazÄ±rlanan Irak, Pakistan, Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 82 kiÅŸi tespit etti. Yakalanan yabancÄ± uyruklular, Edirne Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi.

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