AFAD'dan sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na dev lojistik depo

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye, Suriye'deki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ± daha koordineli ÅŸekilde hayata geÃ§irmek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor.
YyaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±l Ã¶nce Suriye'de baÅŸlayan savaÅŸla insani yardÄ±mlar konusunda ÅŸefkat elini esirgemeyen TÃ¼rkiye, ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸmak iÃ§in yeni bir dÃ¶neme geÃ§iyor.
"AÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle din, dil ve Ä±rk ayÄ±rÄ±mÄ± yapmaksÄ±zÄ±n 2 milyondan fazla savaÅŸ maÄŸduru Suriyeliye kucak aÃ§an TÃ¼rkiye, kendi Ã¼lkesinde kalan Suriyelilere de yardÄ±mlarÄ±na devam ediyor.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgede yardÄ±mlarÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§en BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) koordinesinde sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki Ã‡obanbey ilÃ§esinde bÃ¼yÃ¼k bir lojistik depo merkezi inÅŸa ediliyor.
Temeli kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce atÄ±lan ve duvar Ã¶rme aÅŸamasÄ±na geÃ§ilen deponun, kÄ±sa zamanda bitirilmesi iÃ§in hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
Toplam 66 bin 266 metrekarelik alanda inÅŸa edilen merkezde, kuru gÄ±da ve soÄŸuk hava depolarÄ±, fÄ±rÄ±n, un depolarÄ± gibi bÃ¶lÃ¼mler olacak. Merkez sayesinde gÃ¶nderilen gÄ±dalarÄ±n bozulma tehlikesi ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yardÄ±mlarÄ±n daha koordineli ÅŸekilde ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak.
Depoda muhafaza edilen yardÄ±mlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 530 bin ihtiyaÃ§ sahibi Suriyeliye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
TÃ¼rkiye'de yetkililer tarafÄ±ndan 24 saat izlenecek merkezin etrafÄ±na ise iki metre yÃ¼ksekliÄŸinde gÃ¼venlik duvarÄ± inÅŸa ediliyor.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Almanya, FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™den 136 diplomatik pasaport sahibinin bu Ã¼lkeye iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°GDAÅž, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli lodos nedeniyle dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±
DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Lice, Silvan ve Kulp ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±ndaki 10 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Marmara Denizinde bugÃ¼n Ã§ok ÅŸiddetli bir ÅŸekilde etkili olan lodos deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi.
AFAD, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 bin 266 metrekarelik alanda dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor.
YenikadÄ±n kÃ¶yÃ¼ ile Ä°psala ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan kontrollerde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye hazÄ±rlanan 82 kiÅŸi yakalandÄ±
YÃ¼ksekova'da Cumhuriyet Mahallesi'nde belediyeye ait iÅŸ makineleriyle kazÄ± yapan ekipler topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irdi
Hakkari ValiliÄŸi, merkez ve ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlarÄ±n 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸini duyurdu.
Hurda lastiklerle ekonomiye katkÄ±Hurda lastiklerle ekonomiye katkÄ±Piyasadan toplanan Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ lastiklerden ekonomiye 10 yÄ±lda 312 milyon liralÄ±k katkÄ± saÄŸlandÄ±
TSK, 24 Åžubat 2017 itibarÄ±yla Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye, Suriye'deki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ± daha koordineli ÅŸekilde hayata geÃ§irmek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor
Kars'ta FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± iddianamesinde, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Yarbay Polat'Ä±n tankÄ± kullanan askere "Ez geÃ§ ÅŸunlarÄ±, ez geÃ§" talimatÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri ErgenoÄŸlu hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor
Ã‡ipli kimlik kartÄ± olmayan seÃ§menlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± haberlerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi