17:00, 24 Åžubat 2017 Cuma

Bosna Hersek'te TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Kakanj ÅŸehrindeki Mula Mustafa Baseskija Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'nun, Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belediyeler BirliÄŸi (TDBB) ve Gebze Belediyesi'nin desteÄŸi ile hazÄ±rlanan TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ±, tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.

Saraybosna Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yaman ise Bosna Hersek'te halihazÄ±rda 7 bin 500 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlatarak, "Bu Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z birÃ§ok projeden bir tanesi de eÄŸitimin kalitesini artÄ±rmak adÄ±na modern TÃ¼rkÃ§e sÄ±nÄ±flarÄ± oluÅŸturmak." ifadelerini kullandÄ±.

Yaman, hazÄ±rlanan TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n, tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin hizmetine sunulduÄŸunu kaydederek, Bosna Hersek'te TÃ¼rkÃ§enin okutulduÄŸu tÃ¼m okullarda birer TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§mak istediklerini bildirdi.

Galijasevic de TÃ¼rkÃ§e'nin Bosna Hersek okullarÄ±nda ikinci yabancÄ± dil olarak okutulmasÄ± projesinin, 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bosna Hersekli Ã¶ÄŸrencilerin bu projeyle zenginleÅŸtirildiÄŸini belirten Galijasevic, "Ã–ÄŸrenilen her yeni dil, yeni bir zenginliktir. Bunun, ortak kÃ¼ltÃ¼re sahip olduÄŸumuz dost Ã¼lkenin dili olmasÄ± bilhassa Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. " ifadelerini kullandÄ±.

Gebze Belediye BaÅŸkanÄ± KÃ¶ÅŸker ise Bosna Hersek'te yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu tarz projelere destek vermeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu TÃ¼rkiye ile Bosna Hersek'in kardeÅŸliÄŸinin pekiÅŸmesi adÄ±na Ã¶nemli bir proje. Avrupa'da Bosna Hersek gÃ¼Ã§lenirse TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lenecek, TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lenirse Bosna Hersek gÃ¼Ã§lenecek. Bunun da ortak bir dilden geÃ§eceÄŸini hepimiz biliyoruz. "ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Suad Celikovic de verdikleri eÄŸitimin kalitesini artÄ±ran bu projeye doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak destek veren herkese teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

Â