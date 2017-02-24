17:16, 24 Åžubat 2017 Cuma

Antarktika'ya Ã¼s iÃ§in ilk ekip yola Ã§Ä±ktÄ±





Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼ "Antarktika'ya kurulacak bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in oluÅŸturulan 9 kiÅŸilik ilk ekip bugÃ¼n yola Ã§Ä±ktÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Antarktika'ya kurulacak bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in oluÅŸturulan 9 kiÅŸilik ilk ekibin bugÃ¼n yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã–zlÃ¼, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ilgili kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n TBMM Genel Kurulunda kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Antarktika'ya kurulacak bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in oluÅŸturulan ilk ekibin bugÃ¼n yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ã–zlÃ¼, 9 kiÅŸiden oluÅŸan teknik heyetin Ã¶nce hava yolu ile Arjantin'e gideceÄŸini belirterek, "Heyet daha sonra oradan kiralanan buzkÄ±ran gemisi ile deniz yoluyla Antarktika kÄ±tasÄ±na geÃ§ecek. AraÅŸtÄ±rma ekibi Antarktika'da TÃ¼rkiye'nin kuracaÄŸÄ± bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak. Bilimsel araÅŸtÄ±rmalar da yapacak olan heyet, nisan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda yurda dÃ¶necek." ifadelerini kullandÄ±. Fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olduÄŸu kasÄ±m ayÄ±nda daha geniÅŸ bir heyetin yeniden Antarktika'ya gideceÄŸini kaydeden Ã–zlÃ¼, kutup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda "TÃ¼rkiye Kutup AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi"nin kurulmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

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