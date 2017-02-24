Suudi Arabistan'da ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan'Ä±n Necran kenti civarÄ±nda ÃœrdÃ¼n'e ait bir F16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n teknik arÄ±za sonucu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, pilotun saÄŸ kurtulduÄŸu bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine gÃ¶re, koalisyon gÃ¼Ã§lerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Yemen'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarda gÃ¶rev yapan ÃœrdÃ¼n hava kuvvetlerine ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n teknik arza sonucu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Suudi Arabistan'Ä±n Yemen sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Necran kenti civarÄ±nda Ã¶ÄŸleden sonra dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n pilotunun atlayarak hayatta kalmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.
Daha Ã¶nce Mart 2016'da BirleÅŸik Arap Emirliklerine ait Mirage tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n da teknik arÄ±za nedeniyle Yemen topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸ, olayda 2 pilot yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.
Suudi Arabistan'Ä±n koalisyona 100 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n 6 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
Suudi Arabistan'Ä±n Necran kenti civarÄ±nda ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± teknik arÄ±za sonucu dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot saÄŸ kurtuldu
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