17:43, 24 Åžubat 2017 Cuma

Ä°DO ve BUDO seferleri iptal





Marmara Denizinde bugÃ¼n Ã§ok ÅŸiddetli bir ÅŸekilde etkili olan lodos deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Marmara Denizinde etkili olan lodos nedeniyle Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi.Â Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri Ä°DO'nun iptal edilen seferleri ÅŸÃ¶yle:Â 24-02-2017 16:00 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 16:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 17:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 18:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-BostancÄ± Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 19:10 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 19:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 24-02-2017 19:40 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz OtobÃ¼sÃ¼ Son GÃ¼ncelleme : 24 Åžubat 2017 Cuma 17:34 Bursa Deniz OtobÃ¼sleri BUDO'nun iptal edilen seferleri ise ÅŸÃ¶yle:Â 15:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)Â 16:30 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)Â 16:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)Â 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)Â 18:00 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)Â 19:00 tarihindeki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) - Bursa (Mudanya)Â 19:30 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)Â 19:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)Â 21:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)Â 21:30 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.