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18:52, 24 Åžubat 2017 Cuma
Bilim Teknoloji
17:55, 24 Åžubat 2017 Cuma

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Uzay AjansÄ± teklifi TBMM'de
Uzay AjansÄ± teklifi TBMM'de

TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± kurulmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met tasarÄ±sÄ± TBMM'ye sunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin uzay ve havacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ihtiyaÃ§ duyduÄŸu kurumsal yapÄ± iÃ§in uzun zamandÄ±r gÃ¼ndemde olan TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± TBMM'ye sunuldu.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak, Bakanlar Kurulu'ndan geÃ§en "TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± KurulmasÄ± ve Uzaya YÃ¶nelik Faaliyetlerin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k ve yÃ¼rÃ¼tme dahil 26 maddeden oluÅŸuyor.

Ajans, ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla koordineli olarak TÃ¼rkiye'nin uzay ve havacÄ±lÄ±k temel politikasÄ±nÄ± hazÄ±rlamakla gÃ¶revli olacak.

Uzay AjansÄ± ile uzay ve havacÄ±lÄ±k bilim ve teknolojilerinde dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azaltÄ±lmasÄ±, uluslararasÄ± alanda rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼n artÄ±rÄ±lmasÄ±, bilimsel ve teknolojik altyapÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± hedefleniyor.



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Bilim Teknoloji Haberleri
Uzay AjansÄ± teklifi TBMM'de
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TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± kurulmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met tasarÄ±sÄ± TBMM'ye sunuldu.
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