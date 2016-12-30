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Diyarbakır'da üç ilçeye sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da üç ilçeye sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalındaki 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Silvan’a bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere, Lice’ye bağlı Kıyıköy, Dallıca, Türeli ve Kutlu ile Kulp’a bağlı Demirli ve Taşköprü köylerinde saat 16.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.



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