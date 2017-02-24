18:13, 24 Åžubat 2017 Cuma

Ä°GDAÅž Lodos'a karÅŸÄ± uyardÄ±





Ä°GDAÅž, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli lodos nedeniyle dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°GDAÅž, Ä°stanbul genelinde kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. Ä°GDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± dikkatli olunuz, baca Ã§ekiÅŸinizi kontrol ettiriniz." denildi.

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