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Ä°GDAÅž Lodos'a karÅŸÄ± uyardÄ±
Ä°GDAÅž Lodos'a karÅŸÄ± uyardÄ±

Ä°GDAÅž, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli lodos nedeniyle dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°GDAÅž, Ä°stanbul genelinde kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

Ä°GDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± dikkatli olunuz, baca Ã§ekiÅŸinizi kontrol ettiriniz." denildi.



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