18:23, 24 Åžubat 2017 Cuma

Diplomatik pasaportlulardan Almanyaâ€™ya iltica baÅŸvurusu





Almanya, FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™den 136 diplomatik pasaport sahibinin bu Ã¼lkeye iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Alman hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'den 136 diplomatik pasaport taÅŸÄ±yan kiÅŸinin, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Almanya'ya iltica talebinde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n YeÅŸiller Partisi Milletvekili Ã–zcan Mutluâ€™nun soru Ã¶nergesine verdiÄŸi cevapta, iltica talebinde bulunanlarÄ±n asker, elÃ§i, diplomat veya aile Ã¼yesi gibi gruplara dahil olup olmamalarÄ±na gÃ¶re deÄŸil, vatandaÅŸlÄ±klarÄ±na iliÅŸkin istatistik tutulduÄŸu ifade edildi. Cevapta, bununla birlikte Alman hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rkiyeâ€™den 136 diplomatik pasaport hamilinin iltica talebinde bulunduÄŸu bilgisine sahip olduÄŸu belirtilerek, bu sayÄ±nÄ±n aile Ã¼yelerini de iÃ§erdiÄŸi kaydedildi. Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tobias Plate, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iltica taleplerine kiÅŸilerin diplomat olmalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶ncelik verilmediÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu baÅŸvurulara iliÅŸkin sÃ¼recin devam ettiÄŸini belirtti. Plate, taleplerin hiÃ§birisi hakkÄ±nda karar verilmediÄŸini ifade etti. TÃ¼rkiyeâ€™den iltica taleplerinin 2015â€™in ortalarÄ±ndan itibaren arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Plate, 2014 yÄ±lÄ±nda bin 800, 2015â€™te 4 bin 600, 2016â€™da da 5 bin 700 kiÅŸinin iltica baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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