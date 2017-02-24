18:44, 24 Åžubat 2017 Cuma

AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim'de kayÄ±t yenileme sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±





AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anadolu Ãœniversitesi (AÃœ) AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar uzatÄ±ldÄ±. AÃœ'nÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri 26 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸrenciler, ders ekle-sil iÅŸlemlerini "http://aof.anadolu.edu.tr" adresi "kayÄ±t otomasyonu" baÄŸlantÄ±sÄ± "kayÄ±t yenileme" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden yapabilecek. Ders ekle-sil iÅŸlemlerini yapan Ã¶ÄŸrenciler 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi Ã¶ÄŸretim gideri ve Ã¶ÄŸrenim Ã¼creti/Ã¶ÄŸrenci katkÄ± payÄ± Ã¶demelerini 26 Åžubat'a kadar kredi kartÄ±/banka kartÄ±yla, Ziraat BankasÄ± ATM'lerinden (kartlÄ± veya kartsÄ±z), mobil bankacÄ±lÄ±k veya internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirebilecek. Ã–ÄŸrenciler ders kitaplarÄ±nÄ± 27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren bÃ¼rolardan teslim alabilecek. Â

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