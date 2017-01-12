18:57, 24 Åžubat 2017 Cuma

Macaristan'dan KaradaÄŸ'a AB Ã¼yeliÄŸi desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, KaradaÄŸ'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸini desteklediklerini belirterek ''KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda.'' dedi.

Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ KaradaÄŸ BaÅŸbakanÄ± Milo Dukanovic ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Viktor Orban, AB'nin kendi iÃ§indeki problemler dolayÄ±sÄ±yla KaradaÄŸ'Ä±n AB Ã¼yeliÄŸinin geciktiÄŸini ama Ã¼lkesinin bu konuda KaradaÄŸ'a tam destek verdiÄŸini sÃ¶yleyerek "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Macaristan'Ä±n KaradaÄŸ'a, NATO Ã¼yeliÄŸi konusunda da tam destek verdiÄŸine dikkat Ã§eken Orban, KaradaÄŸ'Ä±n sadece 4 Ã¼lkenin onay vermesi halinde NATO Ã¼yesi olabileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Balkanlar ile Avrupa'nÄ±n istikrarÄ±nÄ±n birbirinden ayrÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini belirten Orban, "Macaristan ahlaki ve tarihi ortaklÄ±ktan dolayÄ± baÅŸlangÄ±Ã§tan beri KaradaÄŸ'Ä±n AB ve NATO Ã¼yeliÄŸini destekledi. Balkanlarda barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik saÄŸlanmadÄ±kÃ§a kÄ±tanÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamaz. Bu da sadece AB ve NATO Ã¼yeliÄŸiyle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir.'' diye konuÅŸtu.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin son dÃ¶nemde gÃ¼Ã§lendiÄŸine ve Macaristan'Ä±n KaradaÄŸ'daki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Orban, gelecek yÄ±llarda Ã¼lkesinin Balkanlardaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n artarak devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan Dukanovic de Macar hÃ¼kÃ¼metinin KaradaÄŸ'a hem AB hem de NATO Ã¼yeliÄŸi konusunda verdiÄŸi destekten dolayÄ± mÃ¼teÅŸekkir olduklarÄ±nÄ± belirterek ''YakÄ±n zamanda geri kalan 4 Ã¼lkenin de NATO Ã¼yeliÄŸimizi onaylamasÄ±yla mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek zirveye 29. Ã¼lke olarak katÄ±lmayÄ± umuyoruz.'' dedi.

KaradaÄŸ hÃ¼kÃ¼metinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l komÅŸuluk politikasÄ± izlediÄŸini ifade eden Dukanovic, Ã¼lkesinin BatÄ± Balkanlarda iÅŸ birliÄŸi ve diyaloÄŸu artÄ±rmak niyetinde olduÄŸunu kaydetti.

KaradaÄŸ'Ä±n AB'ye Ã¼yeliÄŸi iÃ§in gerekli koÅŸullarÄ± yerine getirmeye hazÄ±r olduÄŸunu vurgulayan Dukanovic, ancak AB'nin Ã¼yelik sÃ¼recini yavaÅŸlatmasÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini sÃ¶zlerine ekledi.