Macaristan'dan KaradaÄŸ'a AB Ã¼yeliÄŸi desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, KaradaÄŸ'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸini desteklediklerini belirterek ''KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda.'' dedi.
Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ KaradaÄŸ BaÅŸbakanÄ± Milo Dukanovic ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Viktor Orban, AB'nin kendi iÃ§indeki problemler dolayÄ±sÄ±yla KaradaÄŸ'Ä±n AB Ã¼yeliÄŸinin geciktiÄŸini ama Ã¼lkesinin bu konuda KaradaÄŸ'a tam destek verdiÄŸini sÃ¶yleyerek "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Macaristan'Ä±n KaradaÄŸ'a, NATO Ã¼yeliÄŸi konusunda da tam destek verdiÄŸine dikkat Ã§eken Orban, KaradaÄŸ'Ä±n sadece 4 Ã¼lkenin onay vermesi halinde NATO Ã¼yesi olabileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Balkanlar ile Avrupa'nÄ±n istikrarÄ±nÄ±n birbirinden ayrÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini belirten Orban, "Macaristan ahlaki ve tarihi ortaklÄ±ktan dolayÄ± baÅŸlangÄ±Ã§tan beri KaradaÄŸ'Ä±n AB ve NATO Ã¼yeliÄŸini destekledi. Balkanlarda barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik saÄŸlanmadÄ±kÃ§a kÄ±tanÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamaz. Bu da sadece AB ve NATO Ã¼yeliÄŸiyle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir.'' diye konuÅŸtu.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin son dÃ¶nemde gÃ¼Ã§lendiÄŸine ve Macaristan'Ä±n KaradaÄŸ'daki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Orban, gelecek yÄ±llarda Ã¼lkesinin Balkanlardaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n artarak devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
BaÅŸbakan Dukanovic de Macar hÃ¼kÃ¼metinin KaradaÄŸ'a hem AB hem de NATO Ã¼yeliÄŸi konusunda verdiÄŸi destekten dolayÄ± mÃ¼teÅŸekkir olduklarÄ±nÄ± belirterek ''YakÄ±n zamanda geri kalan 4 Ã¼lkenin de NATO Ã¼yeliÄŸimizi onaylamasÄ±yla mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek zirveye 29. Ã¼lke olarak katÄ±lmayÄ± umuyoruz.'' dedi.
KaradaÄŸ hÃ¼kÃ¼metinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l komÅŸuluk politikasÄ± izlediÄŸini ifade eden Dukanovic, Ã¼lkesinin BatÄ± Balkanlarda iÅŸ birliÄŸi ve diyaloÄŸu artÄ±rmak niyetinde olduÄŸunu kaydetti.
KaradaÄŸ'Ä±n AB'ye Ã¼yeliÄŸi iÃ§in gerekli koÅŸullarÄ± yerine getirmeye hazÄ±r olduÄŸunu vurgulayan Dukanovic, ancak AB'nin Ã¼yelik sÃ¼recini yavaÅŸlatmasÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini sÃ¶zlerine ekledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
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Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi
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