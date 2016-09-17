19:11, 24 Åžubat 2017 Cuma

Hac kuralarÄ± Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hac kuralarÄ± Ã§ekildi. Kuraya, kayÄ±t yenileme ve Ã¶n kayÄ±t yaptÄ±ran toplam 1 milyon 892 bin 724 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Kura sonuÃ§larÄ± saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak.

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± Konferans Salonu'nda yapÄ±lan kura Ã§ekimi Kur'an tilaveti okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, hac ibadetine iliÅŸkin, "Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, gitme imkanÄ±na kavuÅŸtuÄŸumuzda sevinmeyi, coÅŸmayÄ± ne kadar haklÄ± buluyorsak, Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nda da Ã¼zÃ¼lmeyi o kadar hak eden bir ibadet." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Hac ibadetinin farklÄ± Ä±rklarÄ±, renkleri, coÄŸrafyalarÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rleri olan ama aynÄ± imanÄ±, aÅŸkÄ± ve heyecanÄ± olan mÃ¼minleri senede bir defa Kabetullah'Ä±n etrafÄ±nda bir araya getiren "MuhteÅŸem" bir ibadet olduÄŸunu ifade eden GÃ¶rmez, "Hac ibadeti hem kalbimize, hem ahiretimize, hem kardeÅŸlerimize, hem Kabetullah'a yolculuktur. Ama hac ibadetinin en bÃ¼yÃ¼k gayesi Kabe'nin Rabb'ine yolculuktur, onun sahibine yolculuktur." dedi.

GÃ¶rmez, hac ibadeti iÃ§in talebin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, baÅŸvurular arasÄ±nda hacca gitmek isteyenlerin katsayÄ±lÄ± kura sistemiyle belirlendiÄŸini aktardÄ±.

Bu sisteme iliÅŸkin GÃ¶rmez, ÅŸu bilgileri verdi:

"BÃ¼yÃ¼klerimiz, 'neden sÄ±ra ile gÃ¶tÃ¼rmÃ¼yorsunuz?' diye soruyor. SÄ±rayla olduÄŸu zaman sadece 9, 10 sene Ã¶nce mÃ¼racaat edenler gitmiÅŸ olacak. Yeni mÃ¼racaat edene ise baÅŸkanlÄ±k 20, 25 yÄ±l sonraya randevu vermiÅŸ olacak. Bu da toplumda her tÃ¼rlÃ¼ hac talebini, hac heyecanÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±racak. Niyetini ortaya koymak ve mÃ¼racaat etmek durumunda olan bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ± bu ibadetten men etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. BaÅŸkanlÄ±k olarak bu riski gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmamÄ±z gerekiyor. Bu sisteme geÃ§mek zorundaydÄ±k."

Hac ibadeti iÃ§in ÅŸehit ailelerine tanÄ±nan 600 kiÅŸilik kotaya deÄŸinen GÃ¶rmez, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ancak bu sene Ã¼lkemizin iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zorlu sÃ¼reÃ§leri de dikkate alarak, onlarÄ±n bu taleplerini, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± dikkate alarak mÃ¼racaat eden 4 bin 600 kardeÅŸimizi...Yani evladÄ±nÄ±, yavrusunu, eÅŸini, Ã§ocuÄŸunu bu vatan iÃ§in, bu milletin bekasÄ± ve bu Ã¼lkenin geleceÄŸi iÃ§in feda eden anneye, babaya da mÃ¼saade edin bu Ã¶nceliÄŸi tanÄ±yalÄ±m. Bu sene 80 bin kardeÅŸimiz hac ibadetini ifa edecek. Ä°nÅŸallah 4 bin 600 ÅŸehit ailemiz de gitme imkanÄ±na kavuÅŸacaklar."

Hac ibadetinin dÃ¼nya standartlarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok pahalÄ± bir ibadet olduÄŸuna dikkati Ã§eken GÃ¶rmez, "DÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± seyahati haline geldi. Ama bu bizim elimizde olan bir ÅŸey deÄŸil, bunu bilmenizi isterim. Sadece konaklama ve uÃ§ak masraflarÄ± yÃ¼zde 61'ini karÅŸÄ±lÄ±yor. DiÄŸerlerinin hepsi rakam rakam bellidir. Bu bizi de Ã¼zÃ¼yor. Acaba ne yapÄ±labilir? BÃ¼tÃ¼n yollar ve imkanlar deÄŸerlendiriliyor." diye konuÅŸtu.

GÃ¶rmez, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n hedefinin huzurlu ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde bu ibadetin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

GÃ¶rmez, kurada Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±kmayan vatandaÅŸlara da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Her birimiz Rabb'imizin bizim iÃ§in Ã§izdiÄŸi o plan iÃ§erisinde zaten aynÄ± niyetle buraya gelmiÅŸiz. Ã‡Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± zaman 'ben vazifemi yaptÄ±m Rabb'im, sen bana emrettin ben de gittim peÅŸ peÅŸe 10 sene mÃ¼racaat ettim ama Ã§Ä±kmadÄ±, senin rÄ±zanÄ± kazanacak yÃ¼zlerce, binlerce, milyonlarca iÅŸ ve ibadet var. Ben de onlarla senin rÄ±zanÄ± kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m...' AynÄ± ÅŸekilde Ã§Ä±kan kardeÅŸlerimiz de bÃ¼yÃ¼k bir yola talip olmanÄ±n mesuliyetini Ã¼zerine alarak, hac ibadetini bir eÄŸitime dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek ve ÅŸimdiden okumaya baÅŸlayarak, 'bu ibadeti en gÃ¼zel ÅŸekilde nasÄ±l yapabilirim' diyerek hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapsÄ±n.

AyrÄ±ca bu ibadeti yapmÄ±ÅŸ olan hiÃ§bir kardeÅŸimizin ikinci defa bÃ¼tÃ¼n yollarÄ± zorlayarak, talip olmasÄ± doÄŸru deÄŸil. BÃ¼tÃ¼n bu insanlarÄ±n hakkÄ±nÄ±, hukukunu, gÃ¶zyaÅŸÄ±nÄ± unutmayalÄ±m. BaÅŸka Ã¼lkelerden, baÅŸka yerlerden kapÄ±larÄ± zorlayarak...LÃ¼tfen umre ibadeti var. Umre ibadetiyle bu hasretinizi gÃ¶nderme imkanÄ±nÄ±z varsa...Ama 2 milyon kardeÅŸiniz gÃ¶zyaÅŸÄ±yla hacca gitmek iÃ§in beklerken lÃ¼tfen yollarÄ± zorlayarak...'Bir defa bu ibadeti yaptÄ±ktan sonra bu yanlÄ±ÅŸÄ± yapmayÄ±n' diye istirhamda bulunmak istiyorum."

Bu arada ekranda kuradan isminin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± sevinÃ§ten aÄŸladÄ±.

KuralarÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GÃ¶rmez ve BakanlÄ±klar arasÄ± Hac ve Umre Kurulu Ã¼yelerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla kura Ã§ekildi. Ankara'dan baÅŸlayan kura Ã§ekimi daha sonra illerin plaka sÄ±rasÄ±na gÃ¶re devam etti.

Kura sonuÃ§larÄ±, saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak.

Hac kesin kayÄ±tlarÄ± 3-13 Mart tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Belirlenen sÃ¼re iÃ§erisinde kesin kayÄ±t yaptÄ±rmayanlarÄ±n yerine, kura sÄ±rasÄ± gÃ¶zetilerek 16-24 Mart arasÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lan kontenjanlar Ã§erÃ§evesinde kayÄ±tlar alÄ±nacak.