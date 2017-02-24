ErdoÄŸan: Ä°dam iÃ§in referandum yolu aÃ§abiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa giderek, Ã¶nemli bir tercihte bulunacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
ErdoÄŸan, "Birileri diyor ki 'TÃ¼rkiye'nin bu kadar sorunu var, bunlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in uÄŸraÅŸmak yerine niÃ§in yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtiriyorsunuz?' Ä°ÅŸte tam da bu sebeple deÄŸiÅŸtiriyoruz. TÃ¼rkiye'nin sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, ÅŸahÄ±slarÄ±n inisiyatiflerine kalmasÄ±n diye yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtiriyoruz. Ä°stikrarÄ±n ve gÃ¼venin teminatÄ± ÅŸu veya bu kiÅŸi deÄŸil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ã–zellikle son 3-4 yÄ±ldÄ±r her cepheden TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu saldÄ±rÄ±larda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden ekonomiye, medyadan uluslararasÄ± kuruluÅŸlara kadar her aracÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, her saldÄ±rÄ±ya buna elveriÅŸli araÃ§la karÅŸÄ±lÄ±k vermek, mÃ¼cadeleyi doÄŸru yÃ¶ntemlerle sÃ¼rdÃ¼rmek gerektiÄŸini ifade etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Mevcut sistem dÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin dahi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yordu. BÃ¶yle bir sistemle devam etmek gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re Ã¼lkeyi krizlerin, Ã§ekiÅŸmelerin, kavgalarÄ±n penÃ§esine terk etmek demektir. Åžimdi birileri diyor ki 'Ä°ÅŸte 10 yÄ±ldÄ±r iÅŸler tÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r yÃ¼rÃ¼yor, sorun Ã§Ä±kmÄ±yor.' Ä°yi de bunun kerameti sistemden kaynaklanmÄ±yor ki. Son deÄŸiÅŸikliÄŸi ÅŸahsÄ±ma baÄŸlayanlar var. Åžahsi fedakarlÄ±klarla yÃ¼rÃ¼yen bir sistemde Ä±srar ederek, kendi kendileriyle Ã§eliÅŸiyorlar. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz iÃ§in istiyoruz. TÃ¼rkiye hedeflerine daha kolay ulaÅŸabilsin diye istiyoruz. EÄŸer 'Tek adam' diyorsanÄ±z, tek adamcÄ±lÄ±k CHP'nin yapÄ±sÄ±nda vardÄ±r. CHP'nin il baÅŸkanlarÄ±, o ilin il valisiydi aynÄ± zamanda. GenÃ§ler siz bunlarÄ± bilmezsiniz, bunlarÄ± babalarÄ±nÄ±za, dedelerinize sorun, onlar size sÃ¶ylesin. Hem il baÅŸkanÄ± hem vali, bu Ã¼lkeyi Ã¶yle yÃ¶nettiler. Tek particilik, tek adamcÄ±lÄ±k, bÃ¶yle gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler."
ErdoÄŸan, alandaki vatandaÅŸlarÄ±n, "idam isteriz" ÅŸeklindeki sloganlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ben ÅŸuna inanÄ±yorum,Â idam talebiÂ parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geÃ§tiÄŸi anda bana geldiÄŸinde ben bunu onaylarÄ±m. Fakat bir sÄ±kÄ±ntÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektiriyor. Ä°ÅŸte ayÄ±n 16'sÄ± aynÄ± zamanda bunun da bir cevabÄ± olacak. Gerekirse ÅŸimdiden bir ÅŸey daha sÃ¶ylÃ¼yorum, bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz. EÄŸer parlamentodan bu Ã§Ä±kmÄ±yorsa anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in bir referandum talebini ÅŸimdiden hatÄ±rlatÄ±yorum. Ä°nÅŸallah onun iÃ§in de ne yaparÄ±z, yine millete gideriz. Millet ne diyor? Millet 'idam' diyorsa mesele bitmiÅŸtir. Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletin deÄŸil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor 'Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz'. Tamam, Mustafa Kemal'in partisiysen ne diyor Gazi 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' diyor. Milletin dediÄŸine niye uymuyorsun? UyacaksÄ±n. Uymazsan, uydurur bu millet."
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam talebinin parlamentodan geÃ§mesi durumunda onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gerekirse bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz." dedi
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