Yunanistan'dan iki darbeci askerle ilgili beklenen hareket

Yunanistan, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimindeÂ yer alan ikiÂ kaÃ§ak askerinÂ sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ±nÂ son aÅŸmasÄ±na kadar deÄŸerlendirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Yunanistan Ä°ltica Ofisinden edinilen bilgiye gÃ¶re, MeriÃ§ (Evros) bÃ¶lgesinde Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikten sonra Orestiada polis karakoluna avukatlarÄ±yla teslim olanÂ ÃœstÃ§avuÅŸ Fatih ArÄ±kÂ veÂ KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Halit Ã‡etinÂ sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulundu.
Yunanistan'a 15 Åžubat'ta kaÃ§ak olarak giriÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddia eden askerler, 20 Åžubat tarihindeÂ DedeaÄŸaÃ§Â kentindeÂ sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusuÂ yaptÄ±.
Ä°ltica ofisi, kaÃ§ak askerlere iliÅŸkin TÃ¼rkiye'den iade talebi gelmesi durumunda dahi sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin tÃ¼m yasal sÃ¼recin uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Askerlerin iltica sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin ise bir takvim aÃ§Ä±klanmadÄ±.
AA muhabirinin konuya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Yunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilisi, kaÃ§ak askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n henÃ¼z suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã–te yandan, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an ve sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan 8 darbeci askere iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin iade talebi, Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafÄ±ndan geÃ§en ay reddedilmiÅŸti.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi
Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi
Suudi Arabistan'Ä±n Necran kenti civarÄ±nda ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± teknik arÄ±za sonucu dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot saÄŸ kurtuldu
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