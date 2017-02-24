19:43, 24 Åžubat 2017 Cuma

Yunanistan'dan iki darbeci askerle ilgili beklenen hareket



Foto: ArÅŸiv

Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimindeÂ yer alan ikiÂ kaÃ§ak askerinÂ sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ±nÂ son aÅŸmasÄ±na kadar deÄŸerlendirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Yunanistan Ä°ltica Ofisinden edinilen bilgiye gÃ¶re, MeriÃ§ (Evros) bÃ¶lgesinde Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikten sonra Orestiada polis karakoluna avukatlarÄ±yla teslim olanÂ ÃœstÃ§avuÅŸ Fatih ArÄ±kÂ veÂ KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Halit Ã‡etinÂ sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulundu. Yunanistan'a 15 Åžubat'ta kaÃ§ak olarak giriÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddia eden askerler, 20 Åžubat tarihindeÂ DedeaÄŸaÃ§Â kentindeÂ sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusuÂ yaptÄ±. Ä°ltica ofisi, kaÃ§ak askerlere iliÅŸkin TÃ¼rkiye'den iade talebi gelmesi durumunda dahi sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin tÃ¼m yasal sÃ¼recin uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Askerlerin iltica sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin ise bir takvim aÃ§Ä±klanmadÄ±. YUNAN SAVCILIÄžI SUÃ‡ DUYURUSUNDA BULUNMADI AA muhabirinin konuya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Yunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilisi, kaÃ§ak askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n henÃ¼z suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YUNANÄ°STAN 8 DARBECÄ°YÄ° Ä°ADE ETMEMÄ°ÅžTÄ° Ã–te yandan, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an ve sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan 8 darbeci askere iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin iade talebi, Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafÄ±ndan geÃ§en ay reddedilmiÅŸti.Â

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