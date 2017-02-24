20:01, 24 Åžubat 2017 Cuma

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GenelkurmayÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akarr beraberindeki Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal ile Gaziantep ve Kilis bÃ¶lgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda Akar,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ BabÂ bÃ¶lgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyle, bÃ¶lgede bulunan Harekat Merkezi'ne giderek, buradaki tÃ¼m personele operasyonlar sÃ¼resince gÃ¶stermiÅŸ olduklarÄ± Ã¼stÃ¼n cesaret, kahramanlÄ±k, gayret ve Ã¶zveriden Ã¶tÃ¼rÃ¼ takdirlerini ifade etti.Â

Orgeneral Akar, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekata iÅŸtirak eden birlik komutanlarÄ±na hitap etti.

Akar, harekatÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda Cerablus, Er Rai, DabÄ±k ve Suran bÃ¶lgelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenerek kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yurtlarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarÄ±na dÃ¶nmelerine imkan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â

Buna mÃ¼teakiben, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n aÄŸÄ±rlÄ±k merkezini oluÅŸturan Bab'a yÃ¶nelik harekat baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Akar, mÃ¼cadelenin konvansiyonel bir harekattan farklÄ± olarak asimetrik bir mÃ¼cadele olmasÄ±, meskÃ¼n mahallerde icra edilmesi, bombalÄ± araÃ§lar, intihar bombacÄ±larÄ±, keskin niÅŸancÄ±lar, EYP'ler gibi Ã¶zel zorluklar iÃ§ermesi gibi nedenlerle ihtiyatlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

"HEDEFLERE ULAÅžILDI"

Kural tanÄ±mayan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele ederken dahi masum insanlara, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klara zarar verilmemesi iÃ§in azami Ã¶zen gÃ¶sterildiÄŸine dikkati Ã§eken Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"El-Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n hÄ±zla normalleÅŸtirilmesi ve yerel halkÄ±n gÃ¼ven iÃ§erisinde evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸleri iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r.

Bu harekatÄ±n baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde en bÃ¼yÃ¼k pay, gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan hayatlarÄ±nÄ± feda eden aziz ÅŸehitlerimize, kahraman gazilerimize; kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup siz deÄŸerli silah arkadaÅŸlarÄ±ma aittir. Sizlerin 'en bÃ¼yÃ¼k takdir gÃ¼venilmek, en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± bu gÃ¼vene layÄ±k olmaktÄ±r.' dÃ¼sturunu daima canlÄ± tutan yiÄŸitlikleriniz, asil milletimizin gÃ¼venini hiÃ§bir zaman boÅŸa Ã§Ä±karmamÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca, bu harekatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sonuÃ§lanmasÄ±nda Ã–SO'nun kahramanlÄ±k ve katkÄ±larÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Bu vesileyle baÅŸta ebedi baÅŸkomutanÄ±mÄ±z Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere, harekatta hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize, vatanlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±nda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± kahramanca mÃ¼cadele ederken ÅŸehit olan Ã–SO mensuplarÄ±na Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin deÄŸerli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz."