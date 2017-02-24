Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±

GenelkurmayÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akarr beraberindeki Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal ile Gaziantep ve Kilis bÃ¶lgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Bu kapsamda Akar,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ BabÂ bÃ¶lgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyle, bÃ¶lgede bulunan Harekat Merkezi'ne giderek, buradaki tÃ¼m personele operasyonlar sÃ¼resince gÃ¶stermiÅŸ olduklarÄ± Ã¼stÃ¼n cesaret, kahramanlÄ±k, gayret ve Ã¶zveriden Ã¶tÃ¼rÃ¼ takdirlerini ifade etti.Â
Orgeneral Akar, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekata iÅŸtirak eden birlik komutanlarÄ±na hitap etti.
Akar, harekatÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda Cerablus, Er Rai, DabÄ±k ve Suran bÃ¶lgelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenerek kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yurtlarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarÄ±na dÃ¶nmelerine imkan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â
Buna mÃ¼teakiben, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n aÄŸÄ±rlÄ±k merkezini oluÅŸturan Bab'a yÃ¶nelik harekat baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Akar, mÃ¼cadelenin konvansiyonel bir harekattan farklÄ± olarak asimetrik bir mÃ¼cadele olmasÄ±, meskÃ¼n mahallerde icra edilmesi, bombalÄ± araÃ§lar, intihar bombacÄ±larÄ±, keskin niÅŸancÄ±lar, EYP'ler gibi Ã¶zel zorluklar iÃ§ermesi gibi nedenlerle ihtiyatlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Kural tanÄ±mayan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele ederken dahi masum insanlara, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klara zarar verilmemesi iÃ§in azami Ã¶zen gÃ¶sterildiÄŸine dikkati Ã§eken Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"El-Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n hÄ±zla normalleÅŸtirilmesi ve yerel halkÄ±n gÃ¼ven iÃ§erisinde evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸleri iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r.
Bu harekatÄ±n baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde en bÃ¼yÃ¼k pay, gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan hayatlarÄ±nÄ± feda eden aziz ÅŸehitlerimize, kahraman gazilerimize; kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup siz deÄŸerli silah arkadaÅŸlarÄ±ma aittir. Sizlerin 'en bÃ¼yÃ¼k takdir gÃ¼venilmek, en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± bu gÃ¼vene layÄ±k olmaktÄ±r.' dÃ¼sturunu daima canlÄ± tutan yiÄŸitlikleriniz, asil milletimizin gÃ¼venini hiÃ§bir zaman boÅŸa Ã§Ä±karmamÄ±ÅŸtÄ±r.
AyrÄ±ca, bu harekatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sonuÃ§lanmasÄ±nda Ã–SO'nun kahramanlÄ±k ve katkÄ±larÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Bu vesileyle baÅŸta ebedi baÅŸkomutanÄ±mÄ±z Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere, harekatta hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize, vatanlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±nda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± kahramanca mÃ¼cadele ederken ÅŸehit olan Ã–SO mensuplarÄ±na Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin deÄŸerli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz."
Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve MHP'li Ã¼yelerce yayÄ±mlanmasÄ±na karar verilen HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz" dedi
SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, "Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n normalleÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam talebinin parlamentodan geÃ§mesi durumunda onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gerekirse bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz." dedi
Ã‡eÅŸitli askeri birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
2017 yÄ±lÄ± hac kuralarÄ± Ã§ekildi. Kura sonuÃ§larÄ± saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Almanya, FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™den 136 diplomatik pasaport sahibinin bu Ã¼lkeye iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°GDAÅž, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli lodos nedeniyle dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±
DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Lice, Silvan ve Kulp ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±ndaki 10 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Marmara Denizinde bugÃ¼n Ã§ok ÅŸiddetli bir ÅŸekilde etkili olan lodos deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi.
AFAD, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 bin 266 metrekarelik alanda dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor.
YenikadÄ±n kÃ¶yÃ¼ ile Ä°psala ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan kontrollerde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye hazÄ±rlanan 82 kiÅŸi yakalandÄ±