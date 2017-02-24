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Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon
Foto: ArÅŸiv

Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ankara merkezli 7 ildeÂ sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±naÂ yÃ¶nelik operasyonda 11 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Sigara kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±Â ile etkin mÃ¼cadeleyi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼ren ekipler, aldÄ±klarÄ± istihbaratÄ± deÄŸerlendirerek AÄŸrÄ±, Van, DiyarbakÄ±r ve ÅžanlÄ±urfa'dan yurda kaÃ§ak yollardan sokulan sigaralarÄ± Ankara'ya getirerek Ulus, Sincan ve Etimesgut ilÃ§elerinde toptan veya perakende satan bir ÅŸebekeye ulaÅŸtÄ±.

Uzun sÃ¼re ÅŸebeke Ã¼yelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Daha sonra Ankara merkezli AÄŸrÄ±, Sakarya, Batman, Antalya, Malatya ve Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda takibe alÄ±nan ÅŸebeke Ã¼yesi iki kiÅŸinin ise bu sÃ¼reÃ§te baÅŸka suÃ§lardan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanarak cezaevine konulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Teknik ve fiziki takip sÄ±rasÄ±nda ara operasyonlarda ise kaÃ§ak sigaralarÄ±n bulunduÄŸu noktalara baskÄ±n dÃ¼zenlendi. Bu baskÄ±nlarda 13 bin 700 paket ile bir depo iÃ§erisinde 86 bin 530 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi.

AyrÄ±ca Adana ve Mersin'den Ankara'ya getirilmek istenen kaÃ§ak sigaralarÄ±n bulunduÄŸu tÄ±r ve minivan GÃ¶lbaÅŸÄ± giriÅŸinde durdurularak arandÄ±. TÄ±rda yapÄ±lan aramada 65 bin, minivanda ise 17 bin paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Ä°.H.B ile Suriye uyruklu A.H. sevk edildikleri mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar kapsamÄ±nda toplam 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irilirken, soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, yeni gÃ¶zaltÄ±larÄ±n olabileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.



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