GÃ¼ncelleme: 19:25, 24 Åžubat 2017 Cuma

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat





Ã‡eÅŸitli askeri birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilis'teÂ askeri araÃ§Â ve beton bariyerlerin yÃ¼klendiÄŸi tÄ±rlar,Â SuriyeÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ Kilis'inÂ ElbeyliÂ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±. Ã‡eÅŸitli birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve iÅŸ makineleriyle beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine getirildi. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sevk edilen malzemelerin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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