Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Kilis'teÂ askeri araÃ§Â ve beton bariyerlerin yÃ¼klendiÄŸi tÄ±rlar,Â SuriyeÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ Kilis'inÂ ElbeyliÂ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.
Ã‡eÅŸitli birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve iÅŸ makineleriyle beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine getirildi.
GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sevk edilen malzemelerin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve MHP'li Ã¼yelerce yayÄ±mlanmasÄ±na karar verilen HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz" dedi
SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, "Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n normalleÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam talebinin parlamentodan geÃ§mesi durumunda onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gerekirse bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz." dedi
Ã‡eÅŸitli askeri birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
2017 yÄ±lÄ± hac kuralarÄ± Ã§ekildi. Kura sonuÃ§larÄ± saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Almanya, FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™den 136 diplomatik pasaport sahibinin bu Ã¼lkeye iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°GDAÅž, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli lodos nedeniyle dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±
DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Lice, Silvan ve Kulp ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±ndaki 10 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Marmara Denizinde bugÃ¼n Ã§ok ÅŸiddetli bir ÅŸekilde etkili olan lodos deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi.
AFAD, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na 66 bin 266 metrekarelik alanda dev bir lojistik depo inÅŸa ediyor.
YenikadÄ±n kÃ¶yÃ¼ ile Ä°psala ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan kontrollerde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye hazÄ±rlanan 82 kiÅŸi yakalandÄ±