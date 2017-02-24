20:32, 24 Åžubat 2017 Cuma

'VIP dinleme' davasÄ±nda 7 tutuklama





SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine,Â ByLockÂ kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi. Â Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.