20:39, 24 Åžubat 2017 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: RakkalÄ±lara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta TÃ¼rk askerlerinin yerel gÃ¼Ã§lerle beraber El Bab'Ä± tamamen kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

DoÄŸu ve batÄ± tarafÄ±nda kuÅŸatma olduÄŸunu ancak gÃ¼neydeki aÃ§Ä±k kÄ±smÄ±n da kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸehrin iÃ§indeki tÃ¼m mahallelerin ve bÃ¶lgelerin kontrol altÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.

IlÄ±mlÄ± gÃ¼Ã§lerin de temizlik yapÄ±ldÄ±ktan sonra ÅŸehrin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, El Bab temizlendikten sonra birÃ§ok kiÅŸinin evine ve ÅŸehrine dÃ¶neceÄŸini vurguladÄ±.Â

"MÃœNBÄ°Ã‡, MÃœNBÄ°Ã‡LERÄ°NÄ°NDÄ°R"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bir gazetecinin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n bundan sonraki adÄ±mÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine, MÃ¼nbiÃ§ bÃ¶lgesinde YPG'lilerin olduÄŸunu, buranÄ±n da temizlenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD ile bÃ¶lgeye ortak heyet gÃ¶nderdiklerini anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, o ziyaretlerde heyetlerin yaptÄ±ÄŸÄ± tespitte "MÃ¼nbiÃ§ MÃ¼nbiÃ§lilerindir, MÃ¼nbiÃ§li olmayan burayÄ± herkes terk etsin." yÃ¶nÃ¼nde bir mesaj Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Yeni yÃ¶netimden de beklentilerinin MÃ¼nbiÃ§'ten YPG'lilerin temizlenmesi olduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yapÄ±yoruz. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde en Ã¼st dÃ¼zeyde, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z dÃ¼zeyinde, gerek Trump ile gerek CIA DirektÃ¶rÃ¼ geldiÄŸi zaman bu konular deÄŸerlendirilmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

Her dÃ¼zeyde Rakka operasyonunun nasÄ±l ve kimlerle yapÄ±labileceÄŸini deÄŸerlendirdiklerini anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Koalisyonun iÃ§indeki Ã¼lkelerle Fransa, Ä°ngiltere ve Almanya ile bu konularÄ± deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla, kiÅŸilerle arazideki gÃ¼Ã§lerle kolay bir ÅŸekilde DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz. Bunu detaylÄ± ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz, planlÄ±yoruz." dedi.