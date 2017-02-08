Ã‡avuÅŸoÄŸlu: RakkalÄ±lara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta TÃ¼rk askerlerinin yerel gÃ¼Ã§lerle beraber El Bab'Ä± tamamen kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
DoÄŸu ve batÄ± tarafÄ±nda kuÅŸatma olduÄŸunu ancak gÃ¼neydeki aÃ§Ä±k kÄ±smÄ±n da kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸehrin iÃ§indeki tÃ¼m mahallelerin ve bÃ¶lgelerin kontrol altÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.
IlÄ±mlÄ± gÃ¼Ã§lerin de temizlik yapÄ±ldÄ±ktan sonra ÅŸehrin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, El Bab temizlendikten sonra birÃ§ok kiÅŸinin evine ve ÅŸehrine dÃ¶neceÄŸini vurguladÄ±.Â
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bir gazetecinin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n bundan sonraki adÄ±mÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine, MÃ¼nbiÃ§ bÃ¶lgesinde YPG'lilerin olduÄŸunu, buranÄ±n da temizlenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
ABD ile bÃ¶lgeye ortak heyet gÃ¶nderdiklerini anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, o ziyaretlerde heyetlerin yaptÄ±ÄŸÄ± tespitte "MÃ¼nbiÃ§ MÃ¼nbiÃ§lilerindir, MÃ¼nbiÃ§li olmayan burayÄ± herkes terk etsin." yÃ¶nÃ¼nde bir mesaj Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Yeni yÃ¶netimden de beklentilerinin MÃ¼nbiÃ§'ten YPG'lilerin temizlenmesi olduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yapÄ±yoruz. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde en Ã¼st dÃ¼zeyde, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z dÃ¼zeyinde, gerek Trump ile gerek CIA DirektÃ¶rÃ¼ geldiÄŸi zaman bu konular deÄŸerlendirilmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
Her dÃ¼zeyde Rakka operasyonunun nasÄ±l ve kimlerle yapÄ±labileceÄŸini deÄŸerlendirdiklerini anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Koalisyonun iÃ§indeki Ã¼lkelerle Fransa, Ä°ngiltere ve Almanya ile bu konularÄ± deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla, kiÅŸilerle arazideki gÃ¼Ã§lerle kolay bir ÅŸekilde DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz. Bunu detaylÄ± ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz, planlÄ±yoruz." dedi.
Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve MHP'li Ã¼yelerce yayÄ±mlanmasÄ±na karar verilen HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz" dedi
SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, "Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n normalleÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam talebinin parlamentodan geÃ§mesi durumunda onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gerekirse bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz." dedi
Ã‡eÅŸitli askeri birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
2017 yÄ±lÄ± hac kuralarÄ± Ã§ekildi. Kura sonuÃ§larÄ± saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±
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Ä°GDAÅž, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli lodos nedeniyle dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±
DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Lice, Silvan ve Kulp ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±ndaki 10 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Marmara Denizinde bugÃ¼n Ã§ok ÅŸiddetli bir ÅŸekilde etkili olan lodos deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi.
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YenikadÄ±n kÃ¶yÃ¼ ile Ä°psala ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan kontrollerde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye hazÄ±rlanan 82 kiÅŸi yakalandÄ±