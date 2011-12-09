20:56, 24 Åžubat 2017 Cuma

Ä°spanya'da kuÅŸ gribi alarmÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'nÄ±n doÄŸusundaki Katalonya bÃ¶lgesinde kuÅŸ gribine karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler Ã§erÃ§evesindeÂ son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi saÄŸlÄ±k departmanÄ±ndan verilen bilgilerde, Girona ve Barcelona'daki 12 kadar Ã§iftlikte yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸi belirtildi. Yetkililer, Girona'nÄ±n Sant Gregori ilÃ§esinde son 30 gÃ¼nde tespit edilen 6 kuÅŸ gribi (H5N8) vakasÄ±ndan sonra alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda dÃ¼n 17 bin 300, bugÃ¼n de 7 binden fazla Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸini bildirdi.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda,Â 28 Ekim 2016'dan bu yana Avrupa'da toplam 781 Ã§iftlikte yÃ¼ksek derecede patojen kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. KuÅŸ gribinin ÅŸimdiye kadar en Ã§ok Fransa'yÄ± etkilediÄŸi, bu Ã¼lkede geÃ§en kasÄ±m ayÄ±ndan bu yana 3 milyondan fazla Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸi vurgulandÄ±.