Ä°spanya'da kuÅŸ gribi alarmÄ±

Ä°spanya'nÄ±n doÄŸusundaki Katalonya bÃ¶lgesinde kuÅŸ gribine karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler Ã§erÃ§evesindeÂ son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi saÄŸlÄ±k departmanÄ±ndan verilen bilgilerde, Girona ve Barcelona'daki 12 kadar Ã§iftlikte yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸi belirtildi. Yetkililer, Girona'nÄ±n Sant Gregori ilÃ§esinde son 30 gÃ¼nde tespit edilen 6 kuÅŸ gribi (H5N8) vakasÄ±ndan sonra alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda dÃ¼n 17 bin 300, bugÃ¼n de 7 binden fazla Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸini bildirdi.
YapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda,Â 28 Ekim 2016'dan bu yana Avrupa'da toplam 781 Ã§iftlikte yÃ¼ksek derecede patojen kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. KuÅŸ gribinin ÅŸimdiye kadar en Ã§ok Fransa'yÄ± etkilediÄŸi, bu Ã¼lkede geÃ§en kasÄ±m ayÄ±ndan bu yana 3 milyondan fazla Ã¶rdeÄŸin itlaf edildiÄŸi vurgulandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi
Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi
Suudi Arabistan'Ä±n Necran kenti civarÄ±nda ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± teknik arÄ±za sonucu dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot saÄŸ kurtuldu
Bosna Hersek'in Kakanj ÅŸehrindeki Mula Mustafa Baseskija Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'nda TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askeri Azaria'ya sadece 18 ay hapis cezasÄ± verilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± ile ilgili polisin ifade vermesi iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi daveti reddetti
Ä°ngiltere'de dÃ¼n yapÄ±lan ara seÃ§imde iktidar partisi, ana muhalefetin elindeki bir milletvekilliÄŸini aldÄ±
Irak'ta Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BAE'nin Åžubat baÅŸÄ±nda Letonya'da aÃ§tÄ±ÄŸÄ± diplomatik misyonu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ havaalanÄ±nda zorla Ã§Ä±karÄ±lmak istendi
Astana'da Ã¼niversite genÃ§leri arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§eye ilgi artÄ±yor
Ä°ngiltere'nin kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele iÃ§in GÃ¼ney Sudan'a yeni yardÄ±m yollayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na raÄŸmen bunun "yeni" deÄŸil, daha Ã¶nceki baÅŸka yardÄ±mÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'nun La Libertad bÃ¶lgesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Ana muhalefet lideri Shorten: "Filistin halkÄ±nÄ±n kendi devletlerine sahip olma hakkÄ±nÄ± destekliyoruz"