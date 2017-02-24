20:59, 24 Åžubat 2017 Cuma

Meclis DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonundan 'HocalÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 25 yÄ±l Ã¶nce 1992 yÄ±lÄ±nÄ±n 25 ÅŸubatÄ±nÄ± 26 ÅŸubata baÄŸlayan gece, Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince YukarÄ± KarabaÄŸ'Ä±n HocalÄ± kasabasÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, aralarÄ±nda kadÄ±n, Ã§ocuk ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n vahÅŸice katledildiÄŸi, 487'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, bin 275â€™inin de Ermeni gÃ¼Ã§lerince esir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Esir alÄ±nan 150 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n akÄ±betinin ise halen bilinmediÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar belirtildi:

"TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunda Ã¼yesi bulunan siyasi partilerden Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP) olarak, Ermenistanâ€™Ä±n halen uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu HocalÄ±â€™da 25 yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi vahÅŸet dolu saldÄ±rÄ± ve katliamÄ± her zaman kalbimizin en derinlerinde hissettiÄŸimizi yeniden ifade ediyor, kardeÅŸ Azerbaycan halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± en iÃ§ten duygularÄ±mÄ±zla tekraren paylaÅŸÄ±yor, katliamda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere bir kez daha Allahâ€™tan rahmet diliyor, aziz hatÄ±ralarÄ± Ã¶nÃ¼nde saygÄ±yla eÄŸiliyoruz.

Ä°nsanlÄ±k tarihinin en kara sayfalarÄ±ndan biri olanÂ HocalÄ± katliamÄ±Â sonuÃ§larÄ± itibariyle, bÃ¶lge huzur, barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve istikrarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bugÃ¼n iÃ§in de bir sorun olma niteliÄŸini korumaktadÄ±r. AzerbaycanlÄ± kardeÅŸlerimizle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸumuzu ifade ederek, adalet ve insanlÄ±k barÄ±ÅŸÄ± namÄ±na bu olayÄ±n mÃ¼sebbiplerinin uluslararasÄ± hukukta yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve Ermenistanâ€™a da DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ dahil iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¼tÃ¼n Azerbaycan topraklarÄ±ndan bir an Ã¶nce Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz."