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Necmettin Erbakan 6'ncÄ± vefat yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak
Necmettin Erbakan 6'ncÄ± vefat yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak

Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak. YarÄ±n dÃ¼zenlenecek anma programÄ±na,Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ da katÄ±lacak.

Saadet Partisi, 27 Åžubat 2011'de vefat eden eski BaÅŸbakan Necmettin Erbakan iÃ§in anma programÄ± dÃ¼zenleyecek.

Bu kapsamda yarÄ±n, Meyra Palace Otel'de, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ±Â Temel KaramollaoÄŸlu'nun da katÄ±lacaÄŸÄ± "Ä°lim, Fikir, Devlet ve Dava AdamÄ± Prof. Dr. Necmettin Erbakan'Ä± Anma ProgramÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Ã–te yandan, CHP BasÄ±n Birimi'nden gÃ¶nderilen Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yarÄ±nki programÄ± iÃ§erisinde Erbakan'Ä± anma etkinliÄŸi de yer aldÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun gÃ¼n boyu Ä°stanbul'da bazÄ± etkinliklerde bulunacaÄŸÄ±, akÅŸam saatlerinde de Ankara'ya gelerek, 19.30'da Meyra Palace Otel'de dÃ¼zenlenecek "Ä°lim, Fikir, Devlet ve Dava AdamÄ± Prof. Dr. Necmettin Erbakan'Ä± Anma ProgramÄ±'na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Programa, siyasi parti ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± Ã¼lkelerin Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri ile yurt iÃ§inden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da akademisyenlerin, kanaat Ã¶nderlerinin katÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.



Ä°lgili Konular Necmettin Erbakan
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