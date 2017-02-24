Macaristan BaÅŸbakanÄ±ndan

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n (STK) Macar kanunlarÄ±nÄ± ihlal etmeleri iÃ§inÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunarak, "GeÃ§en 20 yÄ±l boyunca bu kuruluÅŸlara tahammÃ¼l ettik ama sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda gÃ¶sterdikleri tutum artÄ±k fazla. UluslararasÄ± sermaye,Â George SorosÂ ve kuruluÅŸlarÄ±, attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Orban, Macaristan Devlet Radyosu Kossuth Radio'daki haftalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Macaristan'da faaliyet gÃ¶steren bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ÅŸeffaf olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Orban, bu konuda gerekli adÄ±mlarÄ± atacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Ãœlkede faaliyet gÃ¶steren bazÄ± STK'larÄ±n kÃ¼resel sermayenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruduÄŸunu savunan Orban, "Macaristan'da faaliyet gÃ¶steren ve kendini 'sivil' olarak isimlendiren uluslararasÄ± kuruluÅŸlar hesap verebilir ve ÅŸeffaf hale getirilmeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendilerine sivil adÄ± vermelerine raÄŸmen aslÄ±nda kÃ¼resel sermayenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyor ve dÄ±ÅŸarÄ±dan aldÄ±klarÄ± parayla Macar kamuoyunu etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.
Orban, bazÄ± STK'larÄ±n kimlerden ve ne iÃ§in para aldÄ±klarÄ±nÄ±n belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Macar kanunlarÄ±nÄ± ihlal etmeleri iÃ§in sÃ¼rekli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±p Macaristan'a sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "GeÃ§en 20 yÄ±l boyunca bu kuruluÅŸlara tahammÃ¼l ettik ama sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda gÃ¶sterdikleri tutum artÄ±k fazla. UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ±, attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸbakan Orban, "Avrupa BirliÄŸi bir cennet imparatorluÄŸu deÄŸil, bilakis savaÅŸ alanÄ±. SÃ¼rekli MacarlarÄ±n karar alma yetkisini almasÄ±nlar diye BrÃ¼ksel'deki bÃ¼rokratlara karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmek gerekiyor." diye konuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi
Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi
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