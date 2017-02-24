21:12, 24 Åžubat 2017 Cuma

Macaristan BaÅŸbakanÄ±ndan "Soros" tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n (STK) Macar kanunlarÄ±nÄ± ihlal etmeleri iÃ§inÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunarak, "GeÃ§en 20 yÄ±l boyunca bu kuruluÅŸlara tahammÃ¼l ettik ama sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda gÃ¶sterdikleri tutum artÄ±k fazla. UluslararasÄ± sermaye,Â George SorosÂ ve kuruluÅŸlarÄ±, attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.

Orban, Macaristan Devlet Radyosu Kossuth Radio'daki haftalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Macaristan'da faaliyet gÃ¶steren bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ÅŸeffaf olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Orban, bu konuda gerekli adÄ±mlarÄ± atacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

"BAZI STK'LAR KÃœRESEL SERMAYENÄ°N Ã‡IKARLARINI KORUYOR"

Ãœlkede faaliyet gÃ¶steren bazÄ± STK'larÄ±n kÃ¼resel sermayenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruduÄŸunu savunan Orban, "Macaristan'da faaliyet gÃ¶steren ve kendini 'sivil' olarak isimlendiren uluslararasÄ± kuruluÅŸlar hesap verebilir ve ÅŸeffaf hale getirilmeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendilerine sivil adÄ± vermelerine raÄŸmen aslÄ±nda kÃ¼resel sermayenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyor ve dÄ±ÅŸarÄ±dan aldÄ±klarÄ± parayla Macar kamuoyunu etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.

"ATIKLARI BU ADIMLA SINIRI GEÃ‡TÄ°LER"

Orban, bazÄ± STK'larÄ±n kimlerden ve ne iÃ§in para aldÄ±klarÄ±nÄ±n belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Macar kanunlarÄ±nÄ± ihlal etmeleri iÃ§in sÃ¼rekli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±p Macaristan'a sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "GeÃ§en 20 yÄ±l boyunca bu kuruluÅŸlara tahammÃ¼l ettik ama sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda gÃ¶sterdikleri tutum artÄ±k fazla. UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ±, attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸbakan Orban, "Avrupa BirliÄŸi bir cennet imparatorluÄŸu deÄŸil, bilakis savaÅŸ alanÄ±. SÃ¼rekli MacarlarÄ±n karar alma yetkisini almasÄ±nlar diye BrÃ¼ksel'deki bÃ¼rokratlara karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmek gerekiyor." diye konuÅŸtu.