DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:50, 24 Åžubat 2017 Cuma
OrtadoÄŸu
21:32, 24 Åžubat 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor | FOTO
Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor | FOTO

TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ (TSK) desteklediÄŸiÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindekiÂ BabÂ ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸiÂ mayÄ±nÂ veÂ bombaÂ dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor.

Koalisyon gÃ¼Ã§leriyle koordineli baÅŸlatÄ±lanÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, Bab bÃ¶lgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla Ã–SO birlikleri ilÃ§ede kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde dolaÅŸÄ±yor.

BazÄ± Ã–SO mensuplarÄ±, cep telefonuyla ilÃ§ede fotoÄŸraf Ã§ektiriyor. Bu arada ilÃ§ede hayvanlara zarar gelmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapan Ã–SO birlikleri, kedi ve kuÅŸlara yem vermeyi de ihmal etmiyor.

SURÄ°YELÄ°LER MAYINLARIN TEMÄ°ZLENMESÄ°NÄ° BEKLÄ°YOR

DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§an Suriyeliler, ilÃ§eye tekrar gelmek iÃ§in mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesini beklerken, bazÄ± aileler ilÃ§edeki evlerine girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken evlere yerleÅŸtirilen mayÄ±nlar bir bir patlÄ±yor, patlama sonucu Ã¶len ve yaralananlar oluyor. Ã–SO, evleri kontrol edilmeyen sivilleri evlerine girmemeleri konusunda uyardÄ±.

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun saha komutalarÄ±ndan Hasan el-Hatib, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"BU TEMÄ°ZLÄ°K 3-4 GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE BÄ°TECEKTÄ°R"

DEAÅž'Ä±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ± temizleme faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade eden Hatib, "Bu temizlik 3-4 gÃ¼n iÃ§inde bitecektir. Ã–rgÃ¼tÃ¼n evlere, sokaklara ve caddelere yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±larÄ± bomba imha uzmanlarÄ±mÄ±z dedektÃ¶rlerle bularak etkisiz hale getiriyor.'' dedi.



Ä°lgili Konular Cerablus operasyon TSK Suriye el bab DEAÅž
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor FOTO
Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor | FOTO

TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor
Trump GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler
Trump: GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ±ndan quot Soros quot tepkisi
Macaristan BaÅŸbakanÄ±ndan "Soros" tepkisi

BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Ä°spanya'da kuÅŸ gribi alarmÄ±
Ä°spanya'da kuÅŸ gribi alarmÄ±

Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi
Yunanistan'dan iki darbeci askerle ilgili beklenen hareket
Yunanistan'dan iki darbeci askerle ilgili beklenen hareket

Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.
Macaristan'dan KaradaÄŸ'a AB Ã¼yeliÄŸi desteÄŸi
Macaristan'dan KaradaÄŸ'a AB Ã¼yeliÄŸi desteÄŸi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi
Suudi Arabistan'da ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Suudi Arabistan'da ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Suudi Arabistan'Ä±n Necran kenti civarÄ±nda ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± teknik arÄ±za sonucu dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot saÄŸ kurtuldu
Bosna Hersek'te TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Bosna Hersek'te TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Bosna Hersek'in Kakanj ÅŸehrindeki Mula Mustafa Baseskija Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'nda TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
BM'den Ä°srail yargÄ±sÄ±na tepki
BM'den Ä°srail yargÄ±sÄ±na tepki

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askeri Azaria'ya sadece 18 ay hapis cezasÄ± verilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Le Pen polise ifade vermeyi reddetti
Le Pen polise ifade vermeyi reddetti

Fransa'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± ile ilgili polisin ifade vermesi iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi daveti reddetti
Ä°ngiltere'de ara seÃ§imden iktidar partisi karlÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ngiltere'de ara seÃ§imden iktidar partisi karlÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere'de dÃ¼n yapÄ±lan ara seÃ§imde iktidar partisi, ana muhalefetin elindeki bir milletvekilliÄŸini aldÄ±
Musul HavalimanÄ± DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±
Musul HavalimanÄ± DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±

Irak'ta Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BAE'nin Letonya diplomatik misyonu olaylÄ± baÅŸladÄ±
BAE'nin Letonya diplomatik misyonu olaylÄ± baÅŸladÄ±

BAE'nin Åžubat baÅŸÄ±nda Letonya'da aÃ§tÄ±ÄŸÄ± diplomatik misyonu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ havaalanÄ±nda zorla Ã§Ä±karÄ±lmak istendi
Kazakistan'da genÃ§lerin TÃ¼rkÃ§e merakÄ±
Kazakistan'da genÃ§lerin TÃ¼rkÃ§e merakÄ±

Astana'da Ã¼niversite genÃ§leri arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§eye ilgi artÄ±yor
Ä°ngiltere'nin GÃ¼ney Sudan'a yardÄ±m paketi quot yeni quot deÄŸilmiÅŸ
Ä°ngiltere'nin GÃ¼ney Sudan'a yardÄ±m paketi "yeni" deÄŸilmiÅŸ

Ä°ngiltere'nin kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele iÃ§in GÃ¼ney Sudan'a yeni yardÄ±m yollayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na raÄŸmen bunun "yeni" deÄŸil, daha Ã¶nceki baÅŸka yardÄ±mÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Peru'da trafik kazasÄ± 15 Ã¶lÃ¼ 9 yaralÄ±
Peru'da trafik kazasÄ±: 15 Ã¶lÃ¼, 9 yaralÄ±

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'nun La Libertad bÃ¶lgesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Haberler

El Bab'da bir asker ÅŸehit
El Bab'da bir asker ÅŸehit

FÄ±rat KalkanÄ±'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ takviyesi
FÄ±rat KalkanÄ±'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ takviyesi

Halep'ten ayrÄ±lan muhalifler El-Bab'a geliyor
Halep'ten ayrÄ±lan muhalifler El-Bab'a geliyor

El-Bab'a 500 komando daha gidiyor
El-Bab'a 500 komando daha gidiyor

TSK, El-Bab'a yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±
TSK El-Bab'a yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±

PYD'den Esad'a Ã§aÄŸrÄ±: El-Bab'Ä± sen al..
PYD'den Esad'a Ã§aÄŸrÄ± El-Bab'Ä± sen al

El Bab'da 16 DEAÅž hedefi vuruldu
El Bab'da 16 DEAÅž hedefi vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ±'nda TÃ¼rk askerine saldÄ±rÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'nda TÃ¼rk askerine saldÄ±rÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 