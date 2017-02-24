Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor | FOTO

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ (TSK) desteklediÄŸiÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindekiÂ BabÂ ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸiÂ mayÄ±nÂ veÂ bombaÂ dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor.
Koalisyon gÃ¼Ã§leriyle koordineli baÅŸlatÄ±lanÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, Bab bÃ¶lgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla Ã–SO birlikleri ilÃ§ede kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde dolaÅŸÄ±yor.
BazÄ± Ã–SO mensuplarÄ±, cep telefonuyla ilÃ§ede fotoÄŸraf Ã§ektiriyor. Bu arada ilÃ§ede hayvanlara zarar gelmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapan Ã–SO birlikleri, kedi ve kuÅŸlara yem vermeyi de ihmal etmiyor.
DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§an Suriyeliler, ilÃ§eye tekrar gelmek iÃ§in mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesini beklerken, bazÄ± aileler ilÃ§edeki evlerine girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken evlere yerleÅŸtirilen mayÄ±nlar bir bir patlÄ±yor, patlama sonucu Ã¶len ve yaralananlar oluyor. Ã–SO, evleri kontrol edilmeyen sivilleri evlerine girmemeleri konusunda uyardÄ±.
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun saha komutalarÄ±ndan Hasan el-Hatib, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
DEAÅž'Ä±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ± temizleme faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade eden Hatib, "Bu temizlik 3-4 gÃ¼n iÃ§inde bitecektir. Ã–rgÃ¼tÃ¼n evlere, sokaklara ve caddelere yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±larÄ± bomba imha uzmanlarÄ±mÄ±z dedektÃ¶rlerle bularak etkisiz hale getiriyor.'' dedi.
TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi
Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi
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