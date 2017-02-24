21:32, 24 Åžubat 2017 Cuma

Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ (TSK) desteklediÄŸiÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindekiÂ BabÂ ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸiÂ mayÄ±nÂ veÂ bombaÂ dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor.

Koalisyon gÃ¼Ã§leriyle koordineli baÅŸlatÄ±lanÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, Bab bÃ¶lgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla Ã–SO birlikleri ilÃ§ede kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde dolaÅŸÄ±yor.

BazÄ± Ã–SO mensuplarÄ±, cep telefonuyla ilÃ§ede fotoÄŸraf Ã§ektiriyor. Bu arada ilÃ§ede hayvanlara zarar gelmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapan Ã–SO birlikleri, kedi ve kuÅŸlara yem vermeyi de ihmal etmiyor.

SURÄ°YELÄ°LER MAYINLARIN TEMÄ°ZLENMESÄ°NÄ° BEKLÄ°YOR

DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§an Suriyeliler, ilÃ§eye tekrar gelmek iÃ§in mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesini beklerken, bazÄ± aileler ilÃ§edeki evlerine girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken evlere yerleÅŸtirilen mayÄ±nlar bir bir patlÄ±yor, patlama sonucu Ã¶len ve yaralananlar oluyor. Ã–SO, evleri kontrol edilmeyen sivilleri evlerine girmemeleri konusunda uyardÄ±.

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun saha komutalarÄ±ndan Hasan el-Hatib, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"BU TEMÄ°ZLÄ°K 3-4 GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE BÄ°TECEKTÄ°R"

DEAÅž'Ä±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ± temizleme faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade eden Hatib, "Bu temizlik 3-4 gÃ¼n iÃ§inde bitecektir. Ã–rgÃ¼tÃ¼n evlere, sokaklara ve caddelere yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±larÄ± bomba imha uzmanlarÄ±mÄ±z dedektÃ¶rlerle bularak etkisiz hale getiriyor.'' dedi.